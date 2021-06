L’associació Empordà Turisme ha fet públic aquesta setmana el seu nou portal web empordaturisme.com. Amb l’objectiu de fomentar el turisme de proximitat i augmentar la visibilitat a la xarxa de les més 200 empreses i entitats empordaneses que formen part de l’associació, Empordà Turisme va rebre una subvenció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per impulsar projectes de transformació digital i oferir formació als seus associats.

El nou web ha estat dissenyat i desenvolupat, íntegrament, a l’Empordà (des de les fotografies i la programació, fins als textos i les traduccions a llengües estrangeres) i està preparat perquè els visitants puguin trobar resposta a totes les seves preguntes, fins i tot les més detallades, des de qualsevol cercador.

Amb pàgines específiques dedicades a les empreses, associacions i, fins i tot, els productes típics de l’Empordà, s’espera que amb aquesta nova web s’arribi a 200.000 usuaris en un any. En aquesta actualització del portal, els visitants podran, a més d’accedir a totes les empreses i associacions sòcies, descobrir el productes típics de la gastronomia empordanesa, explorar l’entorn en funció dels seus interessos i navegar per un calendari que inclou els esdeveniments de tots els municipis.

A més, una de les novetats del portal tindrà un impacte directe en la transformació digital de tots els socis: els ajuntaments i empreses que organitzin actes amb aforament limitat podran utilitzar la plataforma per gestionar la venda d’entrades. D’aquesta manera, els associats que no disposin de lloc web propi o de les eines necessàries per integrar una plataforma de venda d’entrades podran, a partir d’ara, aconseguir també reserves en línia.