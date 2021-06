El preu mitjà de la llum en el mercat majorista arribarà aquest dimecres a un altre nou màxim en el que portem de juny, mes en què ha entrat en vigor la nova estructura de trams horaris, i superarà la cota dels 94 euros per megawatt hora (MWh), un nivell que només s'havia aconseguit al gener en ple temporal per 'Filomena'.

En concret, el 'pool' elèctric registrarà per avui un preu mitjà de 94,63 euros per MWh, un 4% superior als 90,95 euros per MWh d'aquest dimarts i només superat en el que va de 2021 pels gairebé 95 euros que va tocar el passat 8 de gener, segons dades de l'OMIE, l'operador de mercat elèctric, recollits per Europa Press.

El mercat elèctric tocarà aquest dimecres màxims de 105,5 euros per MWh entre les 21.00 i les 22.00 hores, mentre que el mínim serà de 82,5 euros per MWh de 16.00 a 17.00 hores.

Aquesta dada confirma així la tendència alcista al mercat majorista elèctric espanyol, que registra nivells molt per sobre dels països de l'entorn. Aquest dimarts el mercat diari elèctric a Espanya va marcar preus gairebé un 28% superiors als de França, Alemanya o Itàlia, segons les dades de redós consultats per Europa Press.