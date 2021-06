Des d’aquesta setmana, l’empresa de transport de viatgers Estarriol Bus ha posat en servei una nova parada fixa en el Logis Empordà que s’afegeix a la que ja tenia a tocar la zona de Frigorífics Costa Brava. D’aquesta manera, Estarriol Bus, d’acord amb la Generalitat, l’Ajuntament del Far d’Empordà i l’empresa pública Cimalsa, dóna servei a les noves necessitats de mobilitat que s’estan generant a partir de l’ampliació urbanística del polígon i la implantació de noves empreses en aquest espai logístic. «La parada del Logis s’afegeix al recorregut diari que comença, a dos quarts de set del matí des de l’Estació d’Autobusos i que fa un transport regular en els diferents polígons de l’àrea de Figueres, de dilluns a divendres, fins a les vuit del vespre», explica el gerent Jordi Pi.

Entre altres serveis, Estarriol Bus cobreix aquest important transport de viatgers entre polígons. Es tracta d’un servei molt útil i amb unes tarifes molt assequibles, tant per a les empreses com per als seus treballadors. Inclou la possibilitat d’un abonament de 15 viatges que no caduquen, amb moltes freqüències de pas i diversitat de parades, les quals estan situades a prop de grans empreses com Friolisa, GM Food, Pacfren, Pa Fi, Man-Boadella, PrimaFrio i l’estació d’ITV. També són a tocar dels concessionaris de vehicles i dels seus tallers. Per a les empreses, aquest servei és molt útil perquè evita que els seus treballadors hagin de dependre del cotxe privat.

A més, la línia dels polígons és utilitzada pels camioners professionals que fan parada de descans o de reparació en els polígons de Vilamalla, El Far i Santa Llogaia d’Àlguema per anar i venir de Figueres.

L’empresa disposa dels certificats ISO 9000:2015; ISO 14001:2015 i UNE-E 13.1816 a més del Safe Tourism que garanteix la implantació del Sistema de prevenció de riscos per a la salut davant la pandèmia de la Covid-19. Els seus vehicles estan preparats per al transport adaptat.

Aquesta primavera, Estarriol Bus ha estrenat una nova base operativa al carrer Ripollès del polígon Empordà Internacional de Vilamalla. La seva flota de 24 vehicles ha incorporat un nou microbús que funciona amb gas natural comprimit, convertint-se així en la primera empresa privada de la demarcació de Girona que utilitza un vehicle d’aquestes característiques.

Estarriol Bus compleix setanta-un anys d’existència aquest 2021. L’empresa de transport de viatgers va ser fundada per la família Estarriol, a Figueres, l’any 1950 i avui té la seva base al polígon Empordà Internacional de Vilamalla.

La seva flota d’autocars està a disposició de tota mena de serveis discrecionals i adaptats, també per al transport escolar i per a empreses, entitats o grups que vulguin fer sortides especials. «En el transport de viatgers per carretera, la màxima qualitat», és el seu lema de capçalera.