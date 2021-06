El Govern ha anunciat aquest dimarts el nomenament de Marta Domènech com a nova directora general de Turisme, prenent així el relleu d'Octavi Bono, que havia ocupat el càrrec durant els últims cinc anys. Nascuda a Falset l'any 1974, Domènech és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Rovira i Virgili i diplomada en Màrqueting per l'ESIC, amb una trajectòria professional vinculada al sector turístic. Des del 2007 és gerent de l'hotel familiar Hotel-Hostal Sport al Priorat, i actualment és presidenta de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT). També ocupa els càrrecs de vicepresidenta de Pimec Tarragona i presidenta de l'Associació d'Allotjaments amb DO.

Experta en protocol per la Universitat d'Oviedo i sommelier professional per la Universitat Rovira i Virgili, també és responsable d'Internacional de la Cambra de Comerç de Reus. Lluny de l'apartat institucional, també és patronal de la Fundació Catalunya La Pedrera i membre de la junta directiva del Racc. Anteriorment, entre 1997 i 2004 va directora del departament de Publicitat i Compres a Mango.