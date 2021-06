Unió de Pagesos alerta de la situació que viu la pagesia gran del món rural per "diferents tipus de desigualtats" que "impliquen un augment de la discriminació cap al col·lectiu i que pot arribar a suposar un maltractament comunitari". El sindicat demana recursos per a aquest sector de població, sobretot per al del món rural, coincidint amb el Dia Internacional de la presa de consciència de l'abús i el maltractament de la vellesa, que es commemora el 15 de juny. Alhora, Unió de Pagesos, a través de la Fundació Pagesos Solidaris', continua duent a terme la campanya 'Valor al món Rural. Bon tracte=Bon rotllo de Pagesia Gran', amb tallers escolars i familiars de sensibilització per afavorir el bon tracte a les persones grans d'entorns rurals.

Unió de Pagesos i Pagesos Solidaris denuncien que "la pensió mínima que rep la pagesia després de cotitzar durant tota la vida laboral no està equiparada al salari mínim interprofessional". En el cas de les pageses, a més, "les pensions no reflecteixen, molt sovint, tota una vida laboral dedicada al camp", assenyalen. Així mateix, el sindicat assenyala el desequilibri territorial, amb menys serveis mèdics, socials, bancaris, de comerç i de transport, i l'anomenat 'edatisme', menysteniment per qüestió d'edat, com altres dels factors que també contribueixen a augmentar aquesta situació de "desigualtat". En aquest sentit, consideren que "no hi ha un reconeixement comunitari i prou respectuós cap a la pagesia gran", tenint en compte que "és un col·lectiu que ha destinat la vida a produir aliments per a la població, a tenir cura del territori, i a proveir-lo d'una identitat lingüística, patrimonial, paisatgística i cultural única". En aquest sentit, Unió de Pagesos, a través de Pagesos Solidaris, porta a terme el projecte 'Valor al món Rural. Bon tracte=Bon rotllo de Pagesia Gran' amb tallers en què es difonen actituds que poden millorar el tracte a les persones grans. Enguany, aquest projecte ha prioritzat el contacte amb els membres del Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural com a recurs indispensable en el món rural d'atenció a les persones grans, i treballa per a la formació d'una xarxa de difusió dels tallers a través d'aquest recurs. El projecte compta amb el suport del Departament de Drets Socials, i amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF.