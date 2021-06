CaixaBank ha alertat els seus clients que des que van anunciar la fusió amb Bankia "els criminals han començat a fer servir aquest argument per provar d'enganyar els seus clients" i ha recomanat "actuar amb la màxima cautela".

En una comunicació que han enviat als seus clients, l'entitat també ha assenyalat que des que va començar la pandèmia de la covid-19 "s'han intensificat els atacs amb temàtiques relacionades amb el coronavirus", mentre que els períodes anuals de declaració de la renda també solen suposar una "excusa perfecta" per a l'engany.

CaixaBank ha alertat d'alguns dels mètodes que fan servir aquests ciberdelinqüents, com són els correus de 'phising', els missatges de 'smishing' i les trucades de 'vishing'.

Sobre el primer d'aquests mètodes, els correus de 'phising', el banc explica que és una manera en què els ciberdelinqüents solen suplantar la identitat de la seva entitat financera amb l'objectiu que els clients confiïn en els correus electrònics fraudulents.

"Poden persuadir a la víctima perquè cliqui en un enllaç maliciós que infecti el seu equip, generalment obrint una pàgina falsa que imita a la del seu banc i intercepten posteriorment el seu usuari i contrasenya d'accés a la banca digital", assenyala CaixaBank.

Pel que fa als missatges de 'smishing' es tracta d'una estafa que utilitza els missatges de SMS o de missatgeria instantània com WhatsApp per enganyar els clients i aconseguir les seves claus d'accés a la banca digital, la infecció dels seus dispositius, o per animar-los al fet que truquin algun número de telèfon de tarificació addicional, entre d'altres.

Per aconseguir-ho, igual que amb els atacs de 'phishing', els estafadors poden suplantar la identitat del banc per fer creure als clients que, per exemple, han rebut una reclamació urgent de pagament, alerta CaixaBank.

Finalment, en les trucades de 'vishing', els ciberdelinqüents poden trucar per telèfon als clients fent-se passar per gestors de l'entitat per parlar, entre d'altres temes, d'un producte o d'un problema amb el seu compte.

"Sempre tractant de generar un clima de confiança, urgeixen la víctima perquè els faciliti informació confidencial per poder realitzar operacions fraudulentes en el seu nom", alerta el banc.

Què fer per protegir-se?

Per protegir-se contra aquests atacs, l'entitat dona diversos consells, com cercar la coherència en el missatge, preguntant-se si té sentit que el banc, una persona o una empresa enviï aquest missatge. També assenyala que es desconfiï de regals inesperats o peticions urgents, "especialment quan l'argument és de rigorosa actualitat".

Altres recomanacions són analitzar l'adreça del remitent en el cas d'un correu electrònic, no refiar-se del nom que apareix en el missatge i evitar fer clic en enllaços sempre que sigui possible. Per comprovar quin és el contigut d'aquests 'links', el banc recomana previsualizar l'adreça web passant el cursor per sobre o teclejant l'adreça web al navegador.

Recorda, així mateix, que ni Caixabank ni cap altra empresa o institució legítima demanarà als seus clients que revelin les claus d'accés a la seva banca digital o servei en línia. "Mai no s'han de compartir les contrasenyes amb ningú", assenyala.

Finalment, si es tenen sospites, aconsella contactar amb el remitent per un altre canal, per exemple per telèfon, per confirmar-la.