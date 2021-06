El sector del comerç i l’hostaleria de diferents poblacions ha començat a activar noves campanyes, innovadores i atractives, per captar clients, tant locals com turistes. L’Alt Empordà se segueix re inventant des del sector del comerç i l’hostaleria per fer que el visitant vagi a comprar als comerços locals i a consumir als bars, sectors, tocats especialment per la pandèmia, que s’esforcen per incrementar les seves vendes.

Municipis com Llançà ja han donat el tret de sortida a algunes de les campanyes de dinamització turística amb les què volen atraure visitants aquest estiu. L’Associació de comerciants de Llançà organitza dues sessions de Shopping Night, la primera el 17 de juliol, a la pineda del port i la segona el 21 d’agost a la casa Marly, de les 9 del vespre a la una de la matinada, amb divuit establiments apuntats, fins al moment. El president de l’associació Eduard Ramon avança que «s’amenitzaran amb música i també s’espera que hi hagi paradetes de menjar, ara que les restriccions comencen a baixar».

També a Llançà i fins el 30 de juny l’associació té en marxa la campanya Ens coneixem? dins el pla de reactivació econòmica local. El seu objectiu és donar a conèixer els diferents tipus d’establiments que formen part de l’Associació «premiant als clients que aposten per al comerç local i de proximitat, participant en el sorteig d’experiències 100x100 Llançà». Els clients poden demanar la seva targeta de fidelització i participar en el sorteig de més de 50 experiències de diferents tipus. Fins ara la iniciativa ha tingut molt d’èxit: «L’objectiu és activar les compres al comerç local i de proximitat» i ja s’estan notant els resultats: «Hem repartit unes mil targes, que amb cinc segells en cada una equival a unes cinc mil vendes» assegura Ramon amb satisfacció.

En la mateixa línia l’Escala ha començat la campanya Experiència a l’Escala que se sortejarà el dia 24 de juny i consisteix en oferir una nit d’hotel, un sopar i dues entrades per qualsevol concert del Festival Portalblau. Els comerços que s’han adherit a la campanya disposen de talonaris que reparteixen butlletes entre els clients, assenyala el president de la Unió de Botiguers i empresaris turístics (UBET) de l’Escala, Dani Espinal.

Roses també té en marxa la campanya de dinamització comercial: Roses et convida a un gelat. L’objectiu és fomentar el consum mitjançant una promoció de targetes rasca-rasca amb el premi d’un gelat gratuït. Les persones que comprin fins el 27 de juny d’enguany en els establiments comercials i de serveis de Roses a peu de carrer adherits a la campanya, i facin una compra mínima de 10 euros se’ls donarà una targeta rasca-rasca, explica Fèlix Llorens, regidor de promoció econòmica de Roses. Si als participants els surt una targeta agraciada, podran anar a gaudir d’un gelat de bola en terrina o cucurutxo en algun dels establiments que venguin gelats que hagin estat admesos com a participants d’aquesta campanya.

Potenciar les compres als comerços es complementa també amb el fet d’incentivar el consum a bars, amb propostes com ara la primera Ruta de la tapa de Cadaqués del 13 al 20 de juny.

Castelló d’Empúries i Empuriabrava també mobilitzen el comerç i la restauració per aixecar el cap en una temporada que auguren serà bona. El 13 de juny l’Associació de Comerciants organitza el Tastet de primavera amb la col·laboració de l’Ajuntament. Participa el sector de l’alimentació on oferiran una tapa més una consumició per 3 euros i estarà maridat amb actuació de dansa i jazz i bossa nova, destaca Carla Guïbas, representant del comerç castelloní.

Per altra part el municipi de Sant Pere Pescador ha creat un nou web de promoció turística del municipi que vol esdevenir una eina útil de difusió dels recursos i serveis turístic. El nou web vol ser una eina ideal per planificar una escapada al territori. Tenint en compte l’actual crisi i les seves restriccions, la regidora de promoció econòmica Sònia Ortega valora molt positivament apostar per aquestes accions i projectes. Finalment des del Port de la Selva, Lídia Ferrer, primer tinent d’alcalde, assenyala que la temporada ha arrancat amb èxit gràcies al turisme de proximitat, que ja està dinamitzant el comerç, malgrat que de moment no hi ha cap campanya turística en marxa.

Nova marca «Portbou, el mar dels Pirineus», per a un estiu actiu transfronterer

Portbou encara l’estiu amb vitalitat i un munt de propostes per dinamitzar el municipi i atraure visitants. Estrena nova marca: Portbou, el mar dels Pirineus, també web i logo per oferir un reclam atractiu aquesta temporada que ajudi tant el sector de la restauració com el comerç local, explica la regidora de Turisme, Natàlia Torres. Una de les iniciatives que ja s’ha posat en marxa i preveu tenir continuïtat tot l’estiu és la Primavera Transfronterera Activa que impulsen els ajuntaments de Portbou i de Cervera i que es va posar en marxa ja per Setmana Santa.

Aquest projecte és una nova iniciativa de cooperació entre els dos consistoris amb l’objectiu de dinamitzar i atraure turisme actiu de qualitat i fer valdre la riquesa natural, cultural i històrica d’aquest territori fronterer, de gran diversitat natural i geogràfica estratègic durant molts anys. Durant cada cap de setmana des de Setmana Santa fins a finals de juny s’oferiran tot tipus de propostes de turisme actiu: senderisme slow, sortides en bicicletes elèctriques, curses de muntanya, marxa nòrdica, sortida en caiac i sortida en barca i snorkel. En paral·lel a les activitats, es proposen paquets d’experiències que inclouen les activitats i els allotjaments i restaurants dels municipis.