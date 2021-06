El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb els tècnics del Pla de Reactivació Socioeconòmica de l’Alt Empordà al capdavant, va organitzar una sessió informativa online titulat «oportunitats de cofinançament de projectes en l’àmbit empresarial Next Generation EU». Varen assistir representants de diferents associacions empresarials d’àmbits com l’hostaleria, el comerç, la construcció o les TIC i tècnics de l’administració pública.

La sessió, que es va realitzar el passat 9 de juny, va estar dirigida per la Mireia Yañez de l’empresa iServeis, especialitzada en la tramitació i suport en l'execució de subvencions (especialment de fons europeus), ajuts i projectes finançats, treballs tècnics i d’assessoria en temes jurídics, estratègics i de contractació. L’objectiu va ser donar a conèixer possibles projectes d’inversió per a poder trobar cofinançament en el marc dels ajuts Next Generation.

Aquest programa el va aprovar el Consell Europeu el 21 de juliol de 2020 per promoure iniciatives que reparin els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la Covid-19 alhora que impulsin la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per un Fons Social Europeu.