Anna Parellada i Tony Ayuste són, juntament amb Clara Ventura, veterinària i un pilar en el desenvolupament del Sappiscore, la fórmula que utilitzen per analitzar els productes de la BBDD de Sappi, els impulsors de Sappi App. A més de fundadora de Sappi, Parellada és experta en benestar animal i ha dedicat la seva vida a contribuir a la salut dels animals des d’Acupcan i ara Sappi. Ayuste és fundador de Sappi i responsable del desenvolupament de negoci i la gestió operativa , aportant la seva experiència i visió estratègica. Adrià Mihí i Lydia Ayuste són experts en dades i productes que completen l’equip. A més, J. Alejandro Cuevas, Gabriela Granja i J. A. Rodríguez porten màrqueting i comunicació.

Què és Sappi APP?

Sappi és una aplicació (App) de benestar animal que permet als usuaris desxifrar l’etiquetatge de productes alimentaris per a gossos i gats i, al mateix temps, conèixer alternatives per a una alimentació més saludable. Hi ha una fórmula que hem creat que avalua diferents coses. Avaluem el processat de l’aliment, la composició analítica i la qualitat de la matèria primera. A més, la comunitat Sappi connecta professionals i responsables d’animals per a l’intercanvi d’informació d’interès, serveis i productes.

Quan van posar-ho en marxa tot això?

El projecte sorgeix de la necessitat d’oferir als responsables d’animals un mitjà per entendre millor la qualitat nutricional dels aliments dels seus companys de quatre potes. L’estiu passat va néixer la nostra idea i ens vam posar a treballar amb la mentalitat de tirar-ho endavant. Ens va semblar un projecte que portava un valor, ja que neix per descobrir noves alimentacions per a animals i, al final, ens vam anar formant com a equip. Al mes de novembre, vam posar en marxa l’aplicació.

En què destinaran els diners obtinguts en el Premi Emprenedors?

A continuar avançant, aquesta és la veritat. Per fer el llançament, estàvem esperant tenir l’aplicació Apple i ja estem invertint des del mes de novembre passat. Encara estem en un moment d’inversió. Això d’aquest premi ens ajudarà a tirar endavant la inèrcia que té el projecte.

Com els agradaria completar el projecte?

La idea és oferir descomptes en alimentació. Dins de l’aplicació, hi haurà un curs de formació i d’introducció a l’alimentació natural, perquè la gent sàpiga què és i com funciona. Volem generar aquesta inquietud, que hi ha altres maneres de fer. Volem que la compra es faci a través de Sappi. Dins de l’aplicació, es veurà on ho pots trobar, a través d’un directori en línia. El següent pas serà la internacionalització. Volem llençar-ho a països, tot i que encara està per definir. Farem l’aplicació en anglès i francès per poder entrar a d’altres països. Comencem fort aquí, perquè creiem que pot funcionar.

El futur més immediat com el tenen orientat?

Es tracta de traspassar el missatge per fomentar la idea del benestar animal. També es tracta de generar un moviment.