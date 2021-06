El jove emprenedor Isaac Parras (Roses, 2003) és l’ànima de Twine Clothes, una marca de roba sostenible, sensible amb el medi ambient, tant pel que fa a l’elaboració com als materials. La seva idea emprenedora, més enllà d’un concepte de moda, és un moviment jove que sent la natura i la seva màgia.

Com analitza aquest segon lloc en el Premi Emprenedor?

Per a mi, és un èxit, perquè, amb 18 anys, és la primera vegada que em presento en uns premis com aquests i obtenir una segona posició davant de totes les altres persones que, també, han lluitat per aquest segon lloc i que han fet un esforç igual que jo, donant el seu màxim, entenc que al jurat li ha agradat la idea.

En què destinaran aquests 1.500 euros que van guanyar?

A la marca. Ara mateix, estem en un dels millors punts, per la publicitat que ens dona el boca-boca i la bona feina que estem fent per a publicitat. Això ens està ajudant a vendre al ritme que ens pensàvem que vendríem. Al principi, va ser més el boom, però està seguint un bon ritme i això ens està agradant.

El fet d’estar en un municipi turístic, també, deu anar bé...

Ens podem fixar en la zona on som, ja que, aquí, a Roses i a la Costa Brava, hem de fomentar el turisme. Tot el contingut que creem, ho destinem a xarxes i ho relacionem amb l’Alt Empordà. Que algun d’aquests seguidors sàpiga on trobar-ho.

En què basen aquesta introducció a l’emprenedoria?

Jo no paro amb el cap, des que tenia set o vuit anys. Sempre feia manualitat i coses per vendre als pares i, a poc a poc, vaig anar-me introduint en el món del disseny. Anava fent petits projectes com a capricis. Amb catorze o quinze anys, vaig despertar aquesta ànima emprenedora, enfocant-la més a l’empresa en si, creant un projecte i tirant-lo endavant. Fins que ens va sortir la idea de crear una marca de roba. Va ser molt complicat, perquè, amb la roba, hi ha moltíssima competència per diferenciar-se, però està agradant.

Li ve de família, això?

No, el meu pare sí que és ambiciós, però té la seva feina.

La pandèmia els ha anat en contra?

Sincerament, no en puc donar un resultat molt clar, perquè nosaltres hem començat a potenciar la marca ara i abans de la pandèmia estàvem de proves. Sí que és veritat que ens agradaria fer moltes coses, ara mateix, i degut a la pandèmia ho hem de fer diferent. Si fos en un moment normal, ens ajudaria a potenciar el medi ambient.

Què més li agradaria emprendre, ara?

No m’agradaria estancar-me en aquest projecte, només, sinó tirar endavant aquest projecte, rehabilitar-lo una mica i anar a per altres coses. El que no paro de fer és formar-me. Acabo de fer segon de Batxillerat i aniré a la universitat. La millor manera d’emprendre és equivocant-te.

El seu entorn, què li aconsella?

Els familiars i la gent del meu costat estan orgullosos i els agrada que vagi fent això i els que no són tant de l’entorn m’aconsellen i em diuen que ells a la meva edat estaven fent de tot menys el que estic fent jo.