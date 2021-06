La creació del Cicle Formatiu de Grau superior de Transport i Logística a l’Institut Cendrassos de Figueres ha estat molt ben rebut per les empreses de la comarca que tenen vinculació directa amb aquest sector. La implantació d’aquest cicle ha estat el resultat d’una feina compartida entre el mateix Institut, que va començar a treballar-hi fa quatre anys, l’Ajuntament de Figueres a través de la seva àrea de Promoció Econòmica i un grup d’empreses que han avalat el projecte.

Lluís Batlle, director corporatiu de l’empresa de transports Calsina Carré, va ser un dels signants del document de suport a la creació del Cicle de Grau Superior. Batlle recorda que «som en un petit país que no només viu del turisme, estem en terra de pas i el transport és bàsic per desenvolupament de la zona. Tradicionalment, hem estat una zona molt treballadora, amb molts mossos de magatzem, però amb poca organització i poca formació, perquè les administracions no se n’havien preocupat».

«Per poder cobrir les nostres necessitats, sovint hem hagut de recórrer a treballadors d’altres sectors per formar-los per a les necessitats de les nostres empreses, per a operatius de tràfic. La formació, bàsicament, s’ha fet des de les mateixes empreses», afegeix Batlle, el qual alerta que «de treballadors qualificats en transport i logística en fan falta», al mateix temps que posa el dit en la llaga «en una altra mancança molt important, com és la de conductors. Les plantilles actuals són molt experimentades, però no s’entreveu relleu generacional».

Quim Roca, director general de Friolisa Pomona Iberia recorda que «històricament no hi ha hagut personal format en aquesta matèria i han hagut de ser les empreses les que han hagut de fer aquesta formació, de manera interna. Excepte els directius i els responsables de logística, la resta han evolucionat dins de cada empresa». Roca valora «molt positivament aquest nou Cicle, perquè ens falta mà d’obra preparada que aporti idees noves».

Tan Quim Roca com Lluís Batlle veuen en l’arribada del gegant Amazon al Logis Empordà un possible competidor a l’hora d’aprofitar els alumnes formats del cicle Formatiu. Pere Padrosa, de Transports Padrosa, pensa el mateix. «La logística és un sector emergent que pot generar riquesa a la nostra comarca si ho sabem fer bé», però creu que cal estar atents que quan obrir Amazon «no tingui prou mà d’obra o intenti estirar-ne de les empreses existents». Segons Padrosa, exdirector general de Transports, el sector de la logística a l’Alt Empordà genera més de 2.500 treballadors directes a hora d’ara.

Els operaris del sector també celebren que s’obrin portes formatives. Aquest és el cas d’Oriol Ayala, de 27 anys, mosso de magatzem d’una empresa logística metal·lúrgica. Ell ha participat en un dels cursos organitzats per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres. «Formar-nos és molt útil per entendre la feina que fem. Si saps perquè treballes i amb quins objectius, el resultats final segur que és millor».