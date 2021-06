La Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà promou la campanya Omplim les cistelles per recollir fons davant la disminució dràstica de les donacions «de manera que no es poden sostenir econòmicament les recollides a llarg termini». La campanya ha recollit ja 971 euros dels 2.000 que s’ha marcat com a objectiu per poder seguir garantint la seva activitat.

Us informem de l’abast de la campanya 📢 “Objectiu 2000 €: Omplim les cistelles” per recollir donacions i garantir unes cistelles plenes #LaXarxa.



Encara falten 1029 € per arribar a l'objectiu‼



Gràcies a tots els que heu col·laborat i compartit la campanya ❤ pic.twitter.com/h0YuoQKxhg — La Xarxa (@laxarxa_altemp) 6 de junio de 2021