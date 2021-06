En una taula d’anàlisi dedicada al turisme post-Covid, era d’esperar que els experts parlessin sobre com s’ha adaptat la societat a una nova manera de viure i de treballar. L’empresari Miquel Gotanegra, un dels tres convidats del programa L’Anàlisi, d’Empordà TV, ha destacat com n’és d’important per als establiments d’allotjament disposar d’una bona xarxa d’Internet, per tal que aquells clients que necessitin treballar amb l’ordinador durant la seva estada disposin d’una connectivitat òptima. «De poc serveix invertir en un hotel amb espais reservats per al coworking si encara no hi ha una fibra òptica instal·lada», ha anotat Miquel Gotanegra durant la seva participació en l’espai televisiu, que condueix la periodista Magda Pujol, amb l’acompanyament de les també periodistes Sònia Duñach i Mairena Rivas, i que s’ha emès el 3 de juny.

Ferran Adrià ha intervingut en el programa des de la cala Montjoi de Roses, on treballa en la posada en marxa el complex d’elBulli1846. En ser preguntat sobre el turisme post-Covid, ell ha dit: «Confio que a Roses la temporada turística serà bona, però hem de ser sincers i hem de ser conscients que encara serà dur. Portem un any i mig, gairebé dos anys, facturant molt poc. Cal ser realistes. Però també cal ser positius perquè, sens dubte, les vacunes han de ser la solució».

Ferran Adrià ha fet esment a un nou model de servei que han aplicat durant la pandèmia molts establiments de restauració: el menjar per emportar i el servei a domicili. «S’ha de ser fred i s’ha de veure si els números han sortit. Tot i que aquesta forma de treballar és un plus, perquè tot suma, també cal tenir en compte que no és fàcil competir amb grans cadenes que fan aquest servei tradicionalment».

La tercera convidada a la taula ha estat l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i ella ha reflexionat sobre la situació que hem viscut. «Des del primer dia estàvem obligats a prioritzar la salut de les persones. De fet, crec que els primers mesos de pandèmia, quan no sabíem a què ens estàvem enfrontant, les mesures van ser les adequades», ha comentat l’alcaldessa, alhora que, mirant endavant, diu confia en què aquesta temporada turística serà bona perquè «ho tenim tot per ser un top de les destinacions turístiques».