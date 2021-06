La incertesa i les dificultats generades per la pandèmia de la Covid-19 no han estat cap obstacle perquè els empresaris que formen part de BNI GIR Futur hagin generat gairebé 1,2 milions d’euros de negoci a l’Alt Empordà en el darrer any, entre l’1 de maig del 2020 i el 30 d’abril del 2021. Aquest grup de networking, creat el gener del 2018 a Figueres, està format actualment per una trentena d’empresaris i professionals de la comarca de sectors molt diversos, i el seu objectiu és arribar a ser-ne 40 en un futur no gaire llunyà.

BNI (Business Networking Internacional) és l’organització professional de referències de negocis més gran i de més èxit arreu del món. Compta amb més de 240.000 membres i més de 8.500 grups locals d’empresaris que es donen suport globalment, entre els quals hi ha BNI GIR Futur, l’únic present a l’Alt Empordà. Els membres actuen com un equip de màrqueting per als seus companys amb l’objectiu de generar referències de negoci qualificades que es converteixin en clients per a les empreses dels integrants del grup.

“Cada membre es dedica a una activitat professional diferent. No n’hi ha cap de repetida, ja que l’activitat queda bloquejada quan el membre s’incorpora al grup”, comenta Joan Coll, president de BNI GIR Futur, que assenyala que cadascú “aporta els seus contactes, coneixements i forma de treballar”. BNI es basa en la filosofia Givers Gain, és a dir, qui dona, rebrà. “Si una referència meva genera negoci per a un dels meus companys, aquest voldrà passar-me’n alguna perquè jo també en generi”, diu Coll.

La pandèmia va obligar a canviar els hàbits de treball del grup alt-empordanès. Les reunions presencials del dimecres al matí, que se celebraven a les instal·lacions de Torremirona Relais Hotel Golf & Spa, es van convertir en trobades virtuals a partir del mes de març del 2020. “No ens podíem reunir de la forma habitual perquè érem molta gent, així que des de direcció es va fer un gran esforç per poder-les fer online, i encara ho fem així”, explica el president de BNI GIR Futur. El canvi ha enfortit les relacions professionals entre els membres del grup, com ho demostren els números. “No ens ha afectat, al contrari, ha millorat els nostres negocis. En un període en què tot ha reculat, nosaltres hem generat un gràcies per negoci tancat d’1.167.662 € entre l’1 de maig del 2020 i el 30 d’abril del 2021. Crec que amb això està tot dit”, destaca Joan Coll, que afegeix que “ara que sembla que estem sortint de la pandèmia, ens veiem molt més forts per afrontar els grans reptes que ens esperen”.

Créixer i treballar en equip és un d’aquests reptes. “Des de tots els àmbits ens diuen que cal ajuntar-se i fer grups de treball, i això és el que fem al nostre grup. Ser membre de BNI és com tenir un equip de comercials (una trentena en el nostre cas) que coneixen el que fa cadascú de nosaltres i que són capaços de generar negoci per tots els companys”, descriu el president de BNI GIR Futur. Els empresaris interessats a formar part del grup de BNI de l’Alt Empordà han de ser convidats a una reunió per algun dels membres. “Així poden veure la nostra forma de treballar i, si creuen que poden complir els objectius, omplen una sol·licitud d’inscripció. El comitè de membres valora la seva candidatura i, si veiem que poden aportar al grup, són acceptats i la seva activitat queda bloquejada”.