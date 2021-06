Renfe ha adjudicat de nou a l'empresa Ferrovial el contracte del servei de restauració als trens AVE i Llarga Distància per 272 milions d'euros, segons va aprovar l'operadora en una reunió extraordinària del consell d'administració aquest dilluns. El contracte tindrà una vigència de cinc anys i el servei es començarà a prestar de nou a partir el pròxim 1 de juliol. La recuperació del servei serà progressiva a bord dels trens en funció de la demanda, començant per aquelles destinacions on és més elevada. Pel que fa als AVLO, s'iniciarà coincidint amb l'inici del servei a partir del 23 de juny amb la instal·lació de màquines vènding als trens.

Pel que fa els trens Elipsos, s'avançarà al 9 de juny en el trajecte internacional, mentre que en territori espanyol també serà l'1 de juliol.

El servei de restauració a bord va quedar suspès al març del 2020 amb motiu de la pandèmia i per raons de seguretat, tant per la situació sanitària com pel descens de viatgers. Aquesta situació va comportar que al voltant de 2.000 treballadors que prestaven aquest servei fossin inclosos a un ERTO. A més, va coincidir que el contracte amb Ferrovial arribava a la seva fi, tot i que les dues empreses van signar una pròrroga.