Valvi ha obert un nou supermercat SPAR a l'Escala que amb una sala de venda de 300m2 dona feina a 8 persones. Dins l’ampli ventall de serveis per als clients i clientes, es destaca la rostisseria, on s’ofereixen pollastres a l’ast i diversos plats preparats per emportar. A part, també s’hi pot trobar fleca semi-assistida, les seccions de lliure servei de fruiteria i una important bodega de vins i caves. Aquest establiment és el tercer que regenta l’empresa al municipi de l’Escala i està situat a la zona de la platja de Riells, al carrer Margarida, 23.

Amb aquesta obertura, Valvi referma el model de botiga SPAR dirigida a famílies i a llars que necessiten cobrir la compra diària o setmanal de tot tipus d’articles de gran consum i de producte fresc, i on es poden trobar una àmplia oferta d’articles en diferents formats, adaptats al consum diari.

Valvi Supermercats

Valvi Supermercats és una empresa de capital familiar 100% gironí i és la primera xarxa de supermercats independents de la província de Girona. Amb un volum de negoci al voltant de 65 milions d’euros, centra la seva activitat en la gestió de 60 supermercats amb les marques SPAR, VALVI i SUMA, i també en la gestió dels 41 supermercats SPAR que formen part de Miservi, societat propietat de GM Food Iberica i de Valvi Supermercats, amb un volum de negoci al voltant de 46 milions d’euros. Tots aquests centres estan situats a les províncies de Girona i Barcelona. Valvi Supermercats té com a proveïdor exclusiu a GM Food Iberica, companyia referent en el sector de la distribució alimentària majorista a l’estat.

GM Food Iberica

GM FOOD té 6 plataformes de distribució repartides per tot Espanya i és referent en el mercat de l’horeca estatal amb la seva ensenya de cash&carry GMcash-Gros Mercat, amb 70 centres i 21 gasolineres GMOil, i la divisió de Food Service. L’empresa compta amb més de 800 supermercats franquiciats sota les ensenyes SUMA, Proxim i SPAR, i més de 2.000 clients independents.