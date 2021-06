Després de l’aigua, la humanitat ha begut sobretot vi. Són almenys 6.000 anys els que contemplen aquest procés pel qual el suc del raïm es converteix, després de la fermentació, en un líquid que ha sigut imprescindible en totes les celebracions humanes, que va ajudar Sòcrates a empassar-se la cicuta, però també va contribuir a cavar la fossa dels troians i que en la tradició clàssica va tenir un déu que el va honrar, Dionís a Grècia i Bacus a Roma, sinònims tots dos de la gresca, la festa i la vida libèrrima.

Avui dia, el vi és una religió per a gent de tota condició que no renuncia a maridar un menjar amb un bon «caldo» i fins i tot recorren mig món si fa falta per veure in situ com elaboren el seu vi preferit en tants cellers oberts al turisme. Però la viticultura també és un negoci. I una forma de vida.

La pandèmia ha impactat en aquesta activitat amb moltes branques, des dels agricultors, les cooperatives i els cellers a les denominacions d’origen (DO), els distribuïdors i, per descomptat, els consumidors. La covid ha provocat una caiguda de vendes a l’entorn del 25% el 2020 als cellers empordanesos, molt lligats al sector de la restauració. Molts cellers petits que només venen al mercat local i en ocasions a la seva zona de proximitat, ho han passat malament, a diferència dels que tenen més presència en els mercats exteriors, en què solen ser més grans.

Ho explica Xavier Albertí, president del Consell Regulador de la DO Empordà, que apunta que la progressiva obertura de la restauració així com la fi de les restriccions per controlar la pandèmia ha retornat l’optimisme al sector: «Les sensacions són bones, i hi ha casos puntuals d’alguns cellers que estan igualant o superant les xifres de vendes de 2019». No obstant això, es mostra prudent perquè els cellers empordanesos són molt dependents de la restauració. «Haurem de veure com va l’estiu. Si el turisme estranger no es recupera, és possible que ho notem».

Albertí, que també és propietari del celler Vinyes dels Aspres, comenta que en el darrer any han notat com «la gent té moltes ganes de conèixer els cellers que té a prop, cosa que ha permès, quan ha estat possible la mobilitat, mantenir les activitats d’enoturisme». També valora positivament el revulsiu que ha suposat la venda en línia: «Tot i no ser una part rellevant del negoci, ha suposat un suport important en moments molt complicats i és una tendència, que probablement es mantindrà».

Josep Serra, propietari del celler La Vinyeta, recorda que el «el vi és una beguda per compartir, que suposa alegria, festa i celebració. Recuperar la vida social gràcies a les vacunes, és clau per al nostre sector».

Des d’Espelt Viticultors, Anna Espelt explica que a les comarques gironines la recuperació està essent ràpida, i que ja fa setmanes que es nota en les comandes. Pel que fa als mercats internacionals, destaca l’increment de vendes als Estats Units.