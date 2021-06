El Cercle Euram ha convidat l'economista Joan Armangué, exalcalde de Figueres, a pronunciar una conferència sobre "la força transformadora de l'estació intermodal", aquest dilluns, 7 de juny, a un quart de deu del matí. La trobada s'ha organitzat per ser seguida tant presencialment, a la seu de Tax Figueres, al carrer Alemanya, 14, com de forma virtual, a través de Microsoft Teams (es pot accedir a l'enllaç a través d'Euram). Per a assistència presencial, la sala té un aforament limitat a deu persones.