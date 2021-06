Els ministres de Finances del G-7 han tancat aquest dissabte un acord "històric" per a un nou sistema fiscal global que inclou un impost mínim mundial del 15% a les multinacionals, segons ha anunciat el ministre britànic d'Economia, Rishi Sunak, i afirma el comunicat de la reunió. Segons Sunak, el pacte fomentarà que "les grans multinacionals i gegants tecnològics paguin els impostos justos" a cada país. Així, es pretén frenar el 'dumping' fiscal que fan les grans corporacions internacionals. Les multinacionals amb beneficis d'almenys un 10% estaran subjectes al nou sistema, amb el 20% del benefici per sobre del marge del 10% subjecte a impostos en els països on es facin les vendes. La mesura s'haurà de debatre al G-20 i l'OCDE.