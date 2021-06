Endesa invertirà aquest any 20 milions d'euros (MEUR) per radiografiar la xarxa elèctrica catalana i prevenir incendis forestals prop de les línies. És gairebé un terç del que la companyia invertirà arreu de l'Estat. A les brigades que netegen el sotabosc, les revisions des d'helicòpters equipats amb càmeres termogràfiques i les inspeccions visuals i amb drons, la companyia hi incorpora aquest any una aplicació per reportar incidències. La faran servir els operaris per notificar tot allò que pugui suposar un risc (com ara abocaments de deixalles al costat de les torres). En paral·lel, Endesa també començarà a escanejar amb làser totes les línies de mitjana tensió del territori, com ja es fa periòdicament amb la xarxa d'alta tensió.

Arreu de Catalunya, Endesa hi té 98.910 quilòmetres de línies elèctriques (una distància que equival a dues voltes i mitja a la Terra). D'aquestes el 67,3% són aèries; i per tant, tenen vegetació al seu voltant. Per tipologies, la gran majoria d'aquestes línies aguanten esteses d'alta tensió, perquè el 96,8% d'aquesta xarxa passa aèria. Un percentatge que es redueix en el cas de la xarxa de mitja i baixa tensió (perquè en aquests casos, són aèries el 54,3% i el 51% de les línies respectivament).

Per protegir els boscos i evitar incendis forestals a prop de les línies, des de fa anys la companyia porta a terme accions de prevenció de manera periòdica. I gràcies a les noves tecnologies, Endesa ha pogut afinar cada cop més al detall a l'hora de detectar i eradicar aquells riscos que poden encendre una guspira.

Aquest 2021 la companyia destinarà fins a 20 MEUR arreu de Catalunya per desplegar el seu pla anual de prevenció dels boscos. La quantitat, de fet, no és banal. Suposa gairebé una tercera part del què invertirà Endesa en totes aquelles comunitats de l'Estat on opera l'elèctrica (en concret, 57,4 MEUR).

El responsable de línies d'alta tensió d'Endesa, Carles Amills, ha explicat que el pla de protecció d'aquest any, que s'ha presentat a Sant Gregori, es vertebra al voltant de tres eixos. Per una banda, la neteja del sotabosc i la massa forestal que creix al voltant de la xarxa: "En realitzem com a mínim un cop cada tres anys a totes les nostres línies, però es poden situacions singulars per l'orografia del terreny o el tipus de vegetació que hi ha que fa que aquesta cadència sigui superior i podem arribar a fer-ne una cada any". Per altra banda, es fan les inspeccions des de l'aire amb helicòpter i drons (mitjançant càmeres termogràfiques i vídeos en HD). I finalment, les inspeccions visuals a peu de línia (també, amb l'ús de noves tecnologies).

Escaneig amb làser

Les diferents actuacions es fan de manera coordinada i periòdica arreu del territori. Però n'hi ha una en què la companyia hi posa especialment el focus cada tres anys: l'escaneig làser del 100% de les línies aèries d'alta tensió.

El sistema amb què es fa s'anomena LIDAR (Light Detection And Ranging) i combina tecnologia GPS i sensors làser. Permet tenir una radiografia acurada de l'estat de tota la xarxa, a través d'un fitxer informàtic amb un núvol de punts georeferenciats i imatges en 3D que, des d'una aplicació, permeten mesurar les distàncies entre els cables i la vegetació o fer estudis de creixement de la massa forestal.

Ara, Endesa fa un pas més en l'ús d'aquesta tecnologia i l'estendrà també a totes les línies de mitjana tensió del territori. De fet, al llarg d'aquest 2021 la companyia ja preveu començar a escanejar-les. En paral·lel, a més, d'ençà d'aquesta temporada, l'elèctrica també farà servir la tecnologia LIDAR per avançar-se i detectar possibles defectes a la xarxa (més enllà de controlar les distàncies per planificar els treballs de tala i esporga). "Poder modelitzar la nostra xarxa en 3D i veure l'entorn que hi ha al voltant de la xarxa ens permet prioritzar els punts no el creixement de la vegetació està més proper a la línia", ha concretat Amills.

Riscos en temps real

Aquest any, Endesa també ha creat una aplicació mòbil dirigida a les brigades que netegen el sotabosc i als operaris que inspeccionen les línies. Aquesta app, que ja s'ha testat als boscos catalans i andalusos en el marc d'una prova pilot, permet reportar en temps real aquelles incidències i riscos que puguin generar un incendi forestal (bé siguin restes vegetals, deixalles prop de les línies o un abocador incontrolat).

A través de l'aplicació, les brigades i els operaris generen unes fitxes, on s'hi introdueixen tant la informació com les coordenades geogràfiques al detall d'allò que volen reportar. Això permet a la companyia alertar les autoritats competents perquè retirin aquestes amenaces susceptibles de fer saltar una guspira.

I com a afegitó, l'app també permet que el personal de la companyia alerti de totes aquelles situacions singulars que hagin detectat durant les inspeccions, i que calgui tenir en compte. Per exemple, si es detecten nius d'ocells dels quals abans no se'n tenia constància –en especial, d'aus protegides- perquè la companyia activi els seus protocols de protecció d'espècies i l'avifauna.

Però l'aplicació també va més enllà. Perquè bolca totes les dades en un aplicatiu web des d'on es genera un inventari únic accessible per a totes les unitats d'Endesa que treballen en aquest camp. Així, aquell personal de la companyia que necessiti accedir a la informació, la té immediatament. I això és també un pas endavant (perquè abans, les notificacions dels operaris que trepitgen les línies no es feien de manera unificada ni automàtica).

Drons i helicòpters

A més dels treballs a peu de línia (tala i esporga, inspeccions visuals), la companyia també revisa la xarxa elèctrica de des de l'aire. D'ençà del 2012 fa servir drons, que permeten apropar-se a l'estesa i analitzar en detall elements del cablejat. I fa dos anys que Endesa també utilitza els aparells per verificar l'amplada dels corredors i corriols de seguretat que envolten les línies, i que actuen com a tallafoc.

A més, Endesa també enlaira helicòpters equipats amb càmeres termogràfiques per sobrevolar les esteses elèctriques i gravar vídeos en HD de la xarxa. Com a mínim, un cop cada tres anys la companyia revisa els gairebé 100.000 quilòmetres de línies aèries d'alta, mitjana i baixa tensió que opera a Catalunya, a més d'altres infraestructures rellevants (com ara les subestacions).