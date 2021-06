Front comú del Govern i el sector pesquer en contra de la normativa europea, que imposa una reducció del 40% de les captures fins al 2025. El sector ha convocat una vaga aquest divendres per denunciar la situació que, asseguren, pot posar en perill la meitat de les 218 embarcacions d'arrossegament de la flota pesquera catalana. En una trobada amb els pescadors de Roses, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha assegurat que cal fer un crit "d'alerta": "La flota està en situació d'emergència". En aquest sentit, Jordà ha dit que Europa enfonsarà les llotges i que comparteixen "l'objectiu, però no la manera".

Per tal de fer créixer i estabilitzar la població de peix, han presentat propostes alternatives. Entre elles, allargar els terminis fins al 2030, la creació de noves reserves marines o la reducció de captures de peixos petits. "Els científics ens diuen que és impossible complir l'objectiu sense sacrificar completament el sector pesquer", ha dit el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela.

La consellera Jordà diu que no es pot pretendre fer en cinc anys el que no s'ha fet durant dècades. En aquest sentit, ha defensat que el sector fa temps que pren mesures i que tenen un objectiu comú però que el que no comparteixen són les formes.

La Generalitat de Catalunya i la Valenciana –l'altra principal afectada- s'han aliat amb el sector per defensar un canvi en el reglament. Tots dos executius, d'acord amb els pescadors, defensen que la data fixada s'allargui fins al 2030. Ho fan amb el suport d'un estudi científic de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), que segons el Govern posa en dubte l'efectivitat de la normativa europea. A més, de l'allargament dels terminis, defensen altres mesures alternatives a la "dràstica" reducció de la captures.

En concret, ha proposat la protecció de totes les espècies capturades amb l'art d'arrossegament en 18 àrees del litoral català que, en conjunt, sumen més de 400 quilòmetres quadrats. Es tractaria de zones de veda permanent tancades per a aquest tipus de pesca i també per al palangre i la resta d'arts de fondària. També proposen reduir les captures de peixos petits amb un canvi a les malles.

Si no s'atén la seva demanda, diuen, es posarà en perill la meitat de la flota d'arrossegament "Cada barca que plega és una barca perduda per sempre i el país no s'ho pot permetre, ha dit Jordà.

Sense resposta del govern espanyol

La consellera també ha carregat contra el govern espanyol, a qui ha acusat de no escoltar les seves propostes i de tenir des de fa dos mesos la seva proposta sobre la taula sense donar-los resposta. A més, han demanat mantenir una reunió d'urgència també sense resposta. En aquest sentit, diuen que l'aplicació espanyola de la norma encara ha "agreujat més" les conseqüències negatives" sobre la flota del Mediterrani. "El Ministeri ha d'intercedir davant d'Europa", ha insistit Jordà.

No descarten més accions

El president de la Federació de Confraries de Catalunya i patró major de Roses, Antoni Abad, no descarta que hi hagi més accions, si bé espera que la vaga d'aquest divendres "serveixi d'alguna cosa". "Farem una protesta assenyada però, si veiem perdre la nostra feina, evidentment que farem més accions", ha reblat.

Abad ha deixat clar que volen "complir amb els objectius de Brussel•les", però exigeixen "més temps per poder arribar-hi". "Això és com si em demanen que vagi a Madrid caminant d'un dia per l'altre. És impossible per més fort que estigui, però si em donen quinze dies arribaré desfogat i podré fer més tros. Jo vull arribar-hi, però dona'm coll", ha insistit.

Un sector molt tocat

La pesca d'arrossegament consisteix en un sac de xarxa remolcat des d'una o dues barques. D'aquesta manera, el peix que es troba en el recorregut és capturat dins del sac. La flota d'arrossegament captura pop roquer, gamba rosada, llenguado, llagostí, moll, lluç, galera i rap.

En els últims 20 anys, s'ha perdut la meitat de la flota pesquera catalana, que ha passat de 1.382 embarcacions a 726. D'aquestes, 218 són barques d'arrossegament.