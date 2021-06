La 13a edició de la mostra de formates catalans Lactium celebrada a Vic ha atorgat el Premi Formatgeria Sostenible a l’empresa Peralada Mas Marcè de Siurana d’Empordà. Els organitzadors d’aquest esdeveniment han considerat que és «la formatgeria que millor ha integrat iniciatives i bones pràctiques entorn a la sostenibilitat en els seus processos de producció».

L’any passat, amb motiu de la pandèmia, la fira es va haver de suspendre’s. L’edició d’aquest any ha acollit una quarantena de formatgeries catalanes amb una proposta comercial amb més de 250 referències. El primer premi d’aquest any ha estat per a la Formatgeria Xauxa de les Preses i el seu formatge blau Glauc.

«Agraïm a Lactium aquest premi, el qual és possible gràcies a tots els consumidors responsables i conscients que trien els envasos reutilitzables com el vidre i la ceràmica així com productes de proximitat. Només cuidant el territori podem elaborar productes de qualitat!», diu Manel Marcè, responsable de l’explotació. El seu ramat està format per ovelles de raça ripollesa, la llet de les quals permet elaborar els formatges de qualitat que arriben al mercat.