La família Miquel, expropietaris de la distribuïdora alimentària de Vilamalla GM Food, han comprat l’edifici d’oficines Sucre Factory del districte 22@ de Barcelona. El family office de la família ha adquirit aquest immoble d’obra nova i de 4.329 metres quadrats llogat íntegrament a la marca de coworking Spaces, pertanyent a Regus (que al seu torn és propietat del grup IWG), segons va informar el diari Expansión.

L’operació, l’import de la qual no ha transcendit, s’ha fet amb l’assessorament de l’entitat bancària BNP Paribas, que destaca «el dinamisme amb el qual el mercat d’oficines barcelonès es va recuperant des de començaments del 2021».

En aquesta línia, segons el director de BNP Paribas Real Estate a Catalunya, Francisco López, «en els últims mesos hem observat la gran empenta que el 22@ segueix tenint com la zona més atractiva per als iversors, amb 350 milions d’actius transaccionats per inversors amb diferents perfils de risc».