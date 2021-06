El Vívid 2021 es va prolongar durant els mesos d’abril i maig, ja que part de les activitats proposades es van haver de reprogramar a causa de les limitacions derivades del confinament comarcal, que no permetien als visitants de fora de la comarca assistir a les sessions previstes, i de la climatologia inestable de la primavera.

A la setena edició del Vívid es van poder dur a terme seixanta de les vuitanta activitats programades inicialment, mentre que la vintena de propostes restants no es van poder celebrar davant la impossibilitat de reprogramar-les. En les edicions 2018 i 2019, les activitats del Vívid van enregistrar una ocupació mitjana del 80 % i del 90 %, respectivament, mentre que en el 2020, el festival no va poder-se celebrar per la incursió de la Covid-19.

Trenta-cinc de les propostes presencials organitzades van exhaurir les entrades, especialment els esmorzars gastronòmics entre vinyes, que pràcticament van vendre la totalitat de les entrades a cada sessió. D’altres van haver d’ampliar el nombre de sessions per atendre l’elevada demanda, com ara la nova ruta enogastronòmica de Figueres o la nova visita amb vins al monestir de Sant Pere de Rodes.

Pel que fa a la participació i afluència en les activitats enoturístiques virtuals programades excepcionalment amb motiu de la pandèmia, van registrar gran acceptació i la desena de propostes ofertes, com ara les visites guiades virtuals a espais patrimonials vinculats al vi al monestir de Sant Quirze de Colera i al castell de la Trinitat de Roses, el tast online en llengua de signes o els tallers per aprendre a elaborar vinagre o vermut, van tenir una bona acollida. En conjunt, les diferents propostes van registrar més de 6.000 visualitzacions.

La celebració del Vívid 2021 va ser complexa i va suposar un repte per a organitzadors, entitats i empreses del sector a l’hora d’adaptar productes i serveis i implementar les mesures sanitàries contra la Covid-19 per garantir el desenvolupament de l’activitat de manera satisfactòria i segura.

