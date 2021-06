L'atur a les comarques gironines tanca el maig amb un descens del 4,28% i ja encadena tres mesos consecutius de baixades. L'avenç de la vacunació i la reobertura progressiva ha permès que ara a la demarcació hi hagi 2.081 treballadors que hagin trobat feina i abandonin les llistes. Sobretot, on més es nota el relaxament de restriccions és als serveis (l'hostaleria, per exemple, ja pot servir sopars) perquè només aquest sector ja concentra 1.713 aturats menys. Com sempre, però, les dades tenen dues cares. L'altra és que a la demarcació encara hi ha 46.567 aturats. Són quasi els mateixos que ara fa un any (tan sols pugen un 0,44%). Tenint en compte, però, que al maig del 2020 el llast del confinament per la pandèmia encara era ben evident.

Les dades d'atur del mes de maig a les comarques gironines tornen a mostrar dues cares d'una mateixa realitat. Per una banda i per tercer mes consecutiu, la xifra es redueix però, per l'altra, les conseqüències de la pandèmia són encara evidents.

Durant el maig, la taxa d'aturats a la demarcació ha baixat un 4,28% i hi ha 2.081 persones que han sortit de les llistes. Així doncs, durant els darrers tres mesos s'ha trencat la tendència a l'augment de la xifra de desocupats que es va disparar amb l'esclat de la pandèmia, tot i que a Girona encara hi ha 46.567 persones sense feina.

El darrer mes, la caiguda ha estat generalitzada a tot Catalunya (-3,09%). Per demarcacions la reducció de l'atur al maig s'ha notat especialment a Lleida (-8,18%) i Tarragona (-4,75%), seguida de Girona (amb el -4,28%) i Barcelona (-2,27%).

A comarques gironines, el sector que més redueix desocupats és el dels serveis (dins el qual s'engloba el comerç i el turisme). En concret, ho fa en 1.713 aturats menys. Això s'explica, entre d'altres coses, pel relaxament de les restriccions no només de mobilitat sinó també d'obertura dels establiments i pel fet que l'hostaleria ja pot oferir sopars els vespres.

Al sector dels serveis, el segueixen –però de lluny- la indústria (amb 139 desocupats menys) i l'agricultura (112). Per últim, la construcció té 106 aturats menys.

Tot i el descens, però, si es mira enrere i es comparen les dades en relació amb el maig de l'any passat, la xifra és gairebé la mateixa perquè només pugen 0,44%.

Dels 46.567 desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (33.245). Al terciari el segueix la indústria (amb 4.582 aturats), la construcció (4.038) i l'agricultura (1.573). Per últim, a comarques gironines hi ha 3.129 desocupats a qui no els consten feines anteriors.

Més afiliats a la Seguretat Social

El descens de l'atur a les comarques gironines, de retruc, també es tradueix amb les dades de contractes i d'afiliació a la Seguretat Social. Durant aquest maig, a la demarcació s'han signat 22.945 contractes, cosa que suposa un increment del 15,48% en relació al mes anterior. Aquesta dada, però, s'enfila fins al 126,19% si es compara amb l'any passat, en què la pandèmia havia impactat de ple en l'economia. De tots els contractes que s'han signat aquest maig, la majoria (16.468) han estat al sector serveis.

La demarcació ha tancat el mes de maig amb 6.087 treballadors més afiliats, el que suposa un 1,91% més. Ara, a comarques gironines hi ha 324.581 afiliats a la Seguretat Social.

Per últim, l'estadística també inclou un apartat específic sobre l'impacte de la Covid-19 que recull els ERTO per demarcacions. A comarques gironines, segons aquestes dades, el maig s'ha tancat amb 3.206 expedients actius que afecten 12.025 treballadors.