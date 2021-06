La Ponència d'Energies Renovables ha desestimat el parc eòlic Ventador, que projectava sis aerogeneradors amb una potència de 30MW a Capmany. A l'informe, l'ens es basa en la documentació aportada pels ajuntaments i els departaments consultats i conclou que hi ha elements "determinants" que, ja d'inici, es consideren "insalvables en l'àmbit agrari, urbanístic, territorial, del paisatge i ambiental". En aquest sentit, detalla que l'avantprojecte és incompatible amb el planejament municipal del municipi però també compta amb un informe desfavorable del Departament d'Agricultura perquè preveu ocupar terrenys "d'alt valor agrari i natural elevat".

La zona on es projectava també compta amb nombrosos jaciments i s'ubicava parcialment dins "l'espai vital d'una parella d'àguila cuabarrada".Quatre instal·lacions desestimades i tres amb informe favorable. Aquest és el darrer balanç dels avantprojectes de parc eòlic que es projecten a l'Alt Empordà. La ponència ha tombat una de les instal•lacions previstes a Capmany. Es tracta del parc Ventador, que preveia la instal•lació de sis molins.

En el seu informe, l'ens conclou que hi ha elements insalvables que, d'entrada, no aconsellen la viabilitat del projecte. A nivell ambiental, el document detalla que, tot i que l'àmbit no afecta directament espais naturals protegits inclosos al PEIN ni a la Xarxa Natura 2000, per la banda est es troba al límit amb l'espai protegit de les Basses de l'Albera i, a l'oest, hi transcorre el riu Llobregat, a uns 400 metres d'un dels aerogeneradors. L'informe recorda que a les Basses hi ha una espècie de flora protegida i que una part de la seva distribució es troba prop del perímetre del parc.

A més, remarca que la població de tortuga mediterrània que hi ha a la serra Comunera es "pot veure afectada per un vial" i que la línia elèctrica travessa diversos hàbitats. També recorda que el riu Llobregat i les Basses tenen una "gran importància com a connector biològic", a més de ser una zona "clau" en la ruta migratòria. "Tot l'àmbit del parc eòlic està definit com a sòl de protecció especial pel seu valor connector, d'acord amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines", remarca l'informe. D'altra banda, detalla que el projecte es troba parcialment dins de l'espai "vital" d'una parella d'àguila cuabarrada. Però no només això, el Departament d'Agricultura ha emès un informe desfavorable perquè els terrenys on es preveia ubicar el parc estan inclosos "a la matriu de terrenys agrícoles de la DO Empordà vinícola i també a la DOP Oli de l'Empordà. "Per tant, sòls de valor agrari i natural elevat perquè s'hi cultiven varietats pertanyents a aquests denominacions d'origen de vi i oli", remarca.

En especial, afegeix, "la varietat d'oliva Argudell, una varietat minoritària i circumscrita essencialment a l’Alt Empordà i que és la responsable dels trets diferenciadors del paisatge (juntament amb les vinyes) i de l'oli de qualitat" que s'hi produeix. La zona on es preveia ubicar el parc, a més, compta amb nombrosos jaciments. En aquest sentit, el Servei d'Arqueologia i Paleontologia de Cultura desaconsellava la ubicació de tres dels aerogeneradors per la seva proximitat amb el Menhir del Mar Armet, la Pedra del Sacrifici i el Dolmen de la Verneda. "Tot i que no es produeix una afecció directa sobre aquests elements, l'impacte visual sobre el conjunt prehistòric és molt alt", diu l'informe. Finalment, a nivell urbanístic es conclou que el parc és "incompatible" amb el planejament municipal de Capmany i amb el d'Agullana, en relació al camí d'accés.

També ho és amb el plantejament territorial de les Comarques Gironines ja que "no es garanteixen les condicions d'integració paisatgística". A hores d'ara, hi ha tres instal•lacions projectades a la zona de l'Albera amb informe favorable. El d'Agullana (5 molins), el de Galatea a la Jonquera (10 aerogeneradors) i el Cronos de Capmany (4 aerogeneradors). N'hi ha dos més en tramitació, el El parc dels Estanys (entre Capmany i la Jonquera) amb sis molins projectats i el Zeus, amb cinc molins més entre Capmany i Sant Climent Sescebes. En canvi, amb aquest ja se n'han desestimat quatre.

A banda del Ventador, també s'ha tombat el de Terrades (Capmany i Biure) amb cinc aerogeneradors; el de la Serra Bosquerós (entre Capmany i Agullana) amb set molins i el de Llançà, que preveia dos aerogeneradors.La plataforma Albera Lliure de Molins celebra la decisió i agraeix a l'Ajuntament de Capmany "la feina feta". "I a tots els que heu pressionat perquè els macromolins no tirin endavant. Parc Eòlic del Ventador: tocat i enfonsat!", diu en una piulada.