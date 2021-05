L’Associació de Càmpings de Girona (ACG) ha impulsat el Camp&Go, una iniciativa adreçada als autocaravanistes, davant l’increment de persones que opten per aquesta manera de viatjar. El Camp&Go inclou una tarifa reduïda per aquests campistes itinerants, que sovint no passen totes les vacances al mateix indret. Es tracta de pernoctar (arribar tard i marxar aviat), en parcel·les especifiques per a autocaravanes. Molt sovint són parcel·les més grans, ubicades a l’entrada del càmping per no despertar als altres clients quan l’autocaravanista arriba o marxa, amb preses d’aigua i desaigua i llum.

Un total de 25 càmpings ja s’han apuntat a aquesta iniciativa. Per a l’estrena de la novetat es fa un sorteig a Instagram per regalar paquets de 2 nits en càmping amb condicions Camp&Go, que es presentarà a la Fira B-Travel 2021, que se celebra a Barcelona de l’11 al 13 de juny. Es pot consultar a: www.campingsingirona.com/ca/experiences/campgo/

Un estudi presentat l’any passat per la UdG va confirmar algunes de les percepcions que tenien els càmpings gironins en relació a aquest tipus de turisme i va posar de manifest que el 80% de les pernoctacions que fan els turistes que viatgen en autocaravana o furgoneta adaptada es fan a càmpings. Es tracta d’una manera de viatjar que va a l’alça i, segons l’estudi, la meitat dels turistes que opten per aquesta manera de viatjar tenen un poder adquisitiu més elevat que la mitjana

Recordem que els càmpings han invertit 21 milions d’euros per millorar les instal·lacions per a aquesta nova temporada i reforçar la seva oferta. Tot i a la pandèmia, el sector ha fet una gran aposta per continuar sent capdavanter i un gran motor turístic. L’Associació de Càmpings de Girona també ha fet una aposta per la millora digital, amb una nova plataforma amb tota la oferta dels càmpings associats i una web dissenyada específicament per a mòbils, amb la possibilitat també de compra de material de càmping i entrades culturals per a esdeveniments de les comarques gironines.

Un dels aspectes que més s’està treballant en el sector és en la sostenibilitat mediambiental per continuar avançant en la línia d’un turisme responsable, i en anar implementant mesures que contribueixin a reduir l’efecte del canvi climàtic. Cal tenir en compte que molts establiments es troben situats en paratges únics i parcs naturals.

Els càmpings han aplicat grans mesures de seguretat per fer front a la Covid-19, tant les establertes per llei com de reforç impulsades per l’Associació de Càmpings de Girona (www.campingsingirona.com), i poden oferir als clients tranquil·litat i protecció, a més de la gran qualitat que cada any destaca. Els càmpings gironins han tornat a rebre aquest any un gran nombre de premis a nivell internacional.

L'ACG

L’Associació de càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d’Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d’allotjament. El total de places d’allotjament de càmping de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.