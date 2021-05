Santi Buscató representa una nova generació del Mercat cobert.

Aviat farà un any que va agafar la presidència de l’Associació del Mercat de Roses. Com li ha anat la gestió, fins ara?

Aquest era un mercat una mica passiu, però, quan vaig entrar, li vaig veure moltes possibilitats i hi veia moltes ganes. Per tant, vaig intentar estirar del carro. Em van donar el càrrec a mi. L’Anna Blasi, la meva predecessora, va fer la gran tasca de mantenir l’associació i que no desaparegués. Soc del parer que no et vindran a comprar a tu per ser més guapo, sinó que has de ser actiu. Si no ho aconsegueixes així, no et vindrà la gent a comprar.

Aquest any se celebra el 35è aniversari del mercat. És especial?

Evidentment, que aguanti un local 35 anys és important i, per tant, tenim el goig de no haver fet les coses tan malament i el client també ens valora. Hem d’intentar treure aquest suc. Penseu que el Mercat de Roses té un gran avantatge, que és que som el supermercat del fresc amb gent que és professional i estima el que està treballant, que et pot aconsellar, que et pot vendre al detall. Considero que tenim molts punts a favor; els preus, francament, no són gens desmesurats. Abans de tenir el mercat, anava a una empresa que ven licors en general d’aquí a la zona i comprava un formatge que es diu Peccorino, que és molt bo, i que aquesta empresa només el venia per l’època de Nadal, a uns 50 euros el quilo. Aquí al mercat, he trobat el mateix formatge a 39. Poca broma. I abans jo era dels que no entrava al mercat, perquè hi havia moltes parades tancades i això em creava una mala sensació. Ara mateix, veig els preus i la qualitat i fa goig. Ho puc recomanar, perquè veig productes de primera.

El mèrit és compartit entre paradistes i clients?

I tant, el paradista no seria res sense el comprador, però el comprador tampoc seria res sense el paradista. L’altre dia fèiem una visita al mercat amb nens de primer de Primària dels Grecs i els vaig explicar la història de l’importància que tenen els mercats. Tenen el mèrit de que, quan tens un problema, busques una solució i, aquí, la gent que volia comprar no sabia trobar els que volien vendre i els que volien vendre necessitaven trobar la gent. Llavors, van trobar un lloc on es van reunir tots un cop a la setmana per fer la compra-venda dels productes. La gent ja sabia que aquell dia podria trobar el producte que necessitava per fer el bescanvi i va ser important que no només van crear això, els mercats, sinó que, gràcies als mercats, es va desenvolupar una manera per intentar unificar-lo.

Què es veurà en el 35è aniversari, aquí al mercat cobert?

Tenim moltes idees, moltes ganes, però el problema és què ens deixarà fer la pandèmia. A l’estiu, farem relativament poc. El que ens hem agafat amb més il·lusió és el Market Place, que espero que aquest mes de juny ja el tinguem en marxa. Es tracta de modernitzar el mercat pels nous moments que corren i, com a segona cosa, que les poblacions limítrofes tenen la possibilitat tan gran de comprar com tenim a Roses i que puguin accedir als productes gràcies a que nosaltres els ho puguem portar a domicili. Una altra cosa seria poder abastir el port esportiu de Roses, amb el qual hi tinc molta fe, ja que considero que aquells senyors que tenen ganes de sortir amb el seu barquet, els caps de setmana, no s’hagin de preocupar, només que entrin a la pàgina web, demanin el càtering i nosaltres els ho portarem. Passat l’estiu, una de les coses importants que tenim pensat de fer és la Nit del Mercat, donant una tapa a un preu econòmic. Tindrem el mercat obert fins a les onze de la nit, amenitzar-ho amb música i que les nostres parades mostrin tot el producte que tenim. L’excusa és la tapa i que la gent entri dins del Mercat. La realitat és que vegin què estem oferint al mercat i que les parades estiguin al màxim i amb un gènere que llueixi per si sol. També volem establir una sinergia amb comerços de Roses, amb les perruqueries i centres d’estètica, sortejant una compra al Mercat de Roses durant una setmana. Durant un mes tindran les butlletes a aquests llocs. També tenim ganes de fer una sinergia per intentar que aquestes parades que tenim buides es dotin de sentit, agafant un productor local que tingui ovelles per exemple, i ens faci iogurts o formatges. Li cedirem aquest petit estand perquè faci promoció del seu producte, i al mateix temps les xarcuteries del Mercat vendrien aquest producte, les carnisseries vendrien la carn de les seves ovelles, com a producte de proximitat i, això, volem enllaçar-ho amb un cuiner d’aquí, de Roses, que cuini aquest xai i ensenyi a la gent a cuinar-lo.