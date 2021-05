Govern espanyol, patronal i sindicats han rubricat la 5a pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), que estaran en vigor fins al 30 de setembre amb un sistema d'exoneracions decreixents que incentiva la reincorporació. En l'acte per oficialitzar la firma, el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha destacat que ja han sortit de l'ERTO el 85% dels 3,6 milions de treballadors afectats en plena pandèmia i ha dit que amb el progrés de la vacunació "les expectatives són les millors" per veure com tots els treballadors es reincorporen de manera plena "en els propers mesos". Al seu torn, UGT i CCOO han demanat que la flexibilitat interna es consolidi i CEOE ha reiterat que "no és moment de retirar estímuls".

Al seu torn, la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha coincidit amb els sindicats i ha dit que el futur del mercat laboral "ha de donar la mà a la flexibilitat interna" i ha reivindicat que els acords del diàleg social són "l'estil" del govern que presideix Pedro Sánchez. La nova pròrroga s'aprovarà en el Consell de Ministres d'aquest dijous a la tarda.