La Diputació de Girona, a través del Servei d'Assistència i Cooperació als Municipis, ha destinat 432.256,60 euros a despeses municipals extraordinàries per finançar actuacions derivades de desperfectes per causes meteorològiques. De moment, deu municipis de la demarcació s'han beneficiat d'aquesta nova línia de subvencions, que es va posar en marxa l'any 2020 per ajudar aquells ajuntaments que no podien assumir-ho. Es tracta d'Arbúcies, Riells i Viabrea (Selva), Besalú, (Garrotxa), Llanars, Les Llosses, Vallfogona de Ripollès (Ripollès), Vidrà (Osona), Torroella de Montgrí, Ullà (Baix Empordà) i Viladamat (Alt Empordà).

L'objectiu d'aquestes ajudes extraordinàries és donar suport als ajuntaments perquè puguin prestar correctament tots els serveis municipals que hagin estat danyats per fenòmens meteorològics, geològics, catàstrofes naturals o altres situacions de caràcter imprevisible i que, per les seves característiques, no s'hagin pogut ajustar a una convocatòria pública específica.

Durant aquest primer trimestre del 2021, s'han concedit dues subvencions. Una ha estat per a l'Ajuntament de Llanars, per valor de 38.283,56 euros, per realitzar actuacions urgents a l'edifici de la sala de ball, motivades per un temporal. L'altra, de 12.016,09 euros, l'ha rebut l'Ajuntament de les Llosses per arreglar una esllavissada al camí del Cobert de Puigcercós.

El diputat de Suport a les Entitats Locals, Josep Maria Bagot, afirma que són unes subvencions «imprescindibles per atendre despeses extraordinàries motivades per fenòmens naturals imprevisibles que molts ajuntaments, per la seva dimensió, no podrien assumir».

Aquesta línia de subvencions no preveu el finançament d'actuacions motivades per fenòmens meteorològics amb una gran afectació territorial com va ser el temporal Gloria, el gener de l'any passat. En aquest cas, la Diputació de Girona va aprovar una convocatòria pública específica per a actuacions municipals, de la qual es van beneficiar 142 ajuntaments, que van rebre 3.000.000 d'euros per sufragar les despeses del temporal.