L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) ha reclamat que es governi pensant en les famílies perquè són el «gran motor» econòmic i social del país. L’organització ha recordat la importància del capital humà que aporten les famílies nombroses, unes 140.000 a Catalunya, coincidint amb el recent Dia Internacional de la Família. La FANOC ha afirmat que són clau davant del repte demogràfic i per reactivar l’economia a través del consum. D’altra banda, ha lamentat que totes les ajudes s’estan gestionant sense tenir en compte d’una forma justa la composició familiar i ha demanat al Govern, i als diferents governs autonòmics i municipals, que «deixin de donar l’esquena a aquest col·lectiu i li reconeguin el valor social que li correspon».

L’organització també ha demanat que no castiguin les famílies amb fills, que reconeguin el valor que tenen i les situï en l’eix de totes les polítiques. La FANOC s’ha unit així a la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) en les seves crítiques per les darreres mesures del govern espanyol perquè consideren que no només no situen les famílies en el centre de les polítiques socials i econòmiques, sinó que «perjudiquen els que més suport haurien de rebre». Entre aquestes, han destacat el nou complement per maternitat en les pensions o la possible supressió de la deducció fiscal per la declaració conjunta en l’IRPF.

Sobre aquesta darrera possibilitat, han alertat que afecta de ple les famílies amb fills on un dels dos ha deixat de treballar per dedicar-se a la seva cura. Però també a les famílies en què un dels dos progenitors opta per la jornada reduïda, han afegit. Segons l’estudi fet per la FEFN el 2019, abans de la pandèmia, en la gran majoria de famílies nombroses, treballaven fora de casa el pare i la mare (85% dels pares i 65,9% de les mares), encara que en molts casos, un dels dos ho feia amb jornada reduïda.

La FANOC i les associacions de famílies nombroses en conjunt han reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Generalitat i als alcaldes «més sensibilitat» en la seva gestió. Els han recordat la càrrega física i emocional que han suportat les famílies nombroses en el darrer any, «un dels col·lectius més vulnerables i més castigats per la crisi».

Sense ànim de lucre

L’Associació és una entitat sense ànim de lucre que es declara «apolítica i aconfessional», que té com a objectiu principal «defensar, protegir i promocionar els drets i interessos de les famílies nombroses i evitar la penalització i el tracte injust que reben». Així mateix, desenvolupen serveis i activitats concretes que responen a les seves necessitats específiques.

FANOC es va fundar el 1990 com una iniciativa social on, un grup de pares i mares de famílies nombroses, de forma totalment voluntària, va començar a mobilitzar-se per millorar la situació de les famílies nombroses.

Actualment, el que va començar de forma totalment voluntària s’ha convertit en una entitat plural i del tot professionalitzada que compta amb el suport d’un equip de voluntaris format per més de 50 membres.