Després de presentar la Guia per a la comunicació digital del comerç de la Jonquera, el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de La Jonquera fa un pas més i s’ha adherit recentment a la plataforma e-commerce ‘A casa en un clic’ de la Diputació de Girona, una eina que permet vendre productes o serveis a través d’Internet.

Amb la signatura de l’acord entre l’Ajuntament de La Jonquera i la Diputació de Girona, l’ús de la plataforma serà gratuït i estarà obert a tots els establiments jonquerencs que ho desitgin. L’objectiu és ajudar-los a augmentar la seva visibilitat dins del món digital i ampliar les possibilitats de negoci. «La nostra voluntat és facilitar als establiments del nostre municipi l’accés a tots els recursos disponibles per emprendre el camí cap a la digitalització. El futur passa per apostar per les noves tecnologies i des de l’Ajuntament volem acompanyar els establiments jonquerencs en aquest procés», explica la regidora de Promoció Econòmica, Lluïsa Macias.

Per tal de presentar la plataforma i donar a conèixer el seu potencial, el consistori jonquerenc organitzarà una presentació el pròxim dijous 27 de maig, a les 13 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Jonquera. A causa de l’emergència sanitària derivada de la Covid-19, les persones interessades a assistir-hi hauran de reservar plaça. Per a poder fer-ho, cal trucar al telèfon 972 555 713 o enviar un correu a canlaporta@lajonquera.cat.

L’acte complementarà la presentació de la Guia per a la comunicació digital del comerç de la Jonquera de la setmana passada, que va acostar al teixit comercial i empresarial de La Jonquera eines claus com la missatgeria instantània, les xarxes socials, les pàgines webs, les newsletters, les botigues en línia, les videoconferències o les aplicacions mòbils. També, continuarà el camí iniciat durant els darrers mesos de l’any 2020 quan el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local va impulsar un seguit de càpsules formatives per a comerciants i empresaris del municipi.