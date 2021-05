Ion Cortada és l'autor de Figueres i l'Economia Social Solidària. Una aposta per al desenvolupament econòmic local i la superació de la crisi, el treball final que va presentar després de cursar el Màster d'Estudis urbans de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les conclusions estretes d'aquest treball i arran d'un article d'opinió publicat a aquest Setmanari, han cridat l'atenció tant de l'Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines (important referent de consolidació de l'economia social) com del mateix Ajuntament de Figueres, que s'han interessat per la feina feta pel jove figuerenc. Així, s'ha pogut veure com a ponent a una de les xerrades de Primavera Cooperativa (Quina és la situació de l'Economia Social a l'Alt Empordà?) i va ser convidat a la trobada municipal d'entitats d'economia social. Cortada també és membre de la junta del Consell Local de Joventut.

Per què decideixes fer el treball sobre l’economia social?

Arran de veure que Figueres tenia un sèrie de problemàtiques i la preocupació de la gent. Crec que a través del desenvolupament econòmic que agafis, pots tenir un impacte real en les persones. Això i aportar alguna cosa més positiva, van ser les motivacions.,

És l’economia social una sortida a la crisi de Figueres?

Per si sola no és la solució, perquè té un impacte petit en l’economia, però sí que és una via inexplorada. Davant una crisi, s’han d’obrir tots els fronts possibles i amb aquest no s’ha fet. El vessant social i cooperativa és el que menys s’ha mantingut en el desenvolupament del territori i crec que, si es potencia, pot ser molt beneficiós.

Completes el treball amb la veu d’experts, què n’extreus?

Les iniciatives són viables, no ho pot negar ningú, sinó no estarien treballant, però és cert que són persones molt conscienciades, hi ha d’haver un cert grau de politització per decidir incloure les consideracions que t’apropen a l’economia social. Dins de l’economia social, pots trobar des de gent que és més purista, que s’agafa molt als principis, i altres que simplement són una cooperativa en termes legals però que la seva manera de funcionar no s’apropa tant a la de l'economia social. Això et pot frenar a l’hora de pensar si hi haurà beneficis, però també és el que es qüestiona, què significa enriquir-se i tenir beneficis.

Parles d’accions concretes que poden fer els ajuntaments, explica’ns algunes.

L’administració s’hauria de familiaritzar amb això i interessar-se per aproximar-se a l’ateneu cooperatiu. Una altra cosa és fer una bona diagnosi i un mapeig del que tenim a la comarca per donar visibilitat i fer més fàcil l’enfocament de les polítiques.

L’Ajuntament s’ha interessat pel teu treball. Com va ser?

Sí, arran de l’article d’opinió que vaig publicar en aquest Setmanari, em va citar en Jesús Quiroga [regidor de Promoció Econòmica] i la setmana que ve m’han convidat a una taula rodona. Sembla que s’està donant allò que plantejo al treball. Està havent-hi una aproximació a l’ateneu, es nota a l’ambient que hi ha cert interès.