El Premi Emprenedor Alt Empordà 2021 és per al projecte Sappi App: Animal Nutrition Facts i els seus creadors, Anna Parellada i Toni Ayuste. L'entrega de premis s'ha fet aquest matí de divendres 21 de maig al Teatre Municipal de Roses.

El segon reconeixement del Premi Emprenedor ha estat per Isaac Parras i el seu projecte Twine Clothes. En la resta de categories els premiats han sigut:

Premi a la Millor Idea de Negoci (ESO): Projecte Herbsnature d'Abir Kharbach, Dayana Cano, Nadia Prieto, Paola López i Andrea Pla (institut Cendrassos).

Premi a la Millor Idea de Negoci (Batxillerat i Cicles Formatius): Projecte Associació Juvenil Arrels de l'Empordà de Paula Esteve i Anaïs Zurita (institut Ramon Muntaner).

Premi Innovació: Projecte Empoody, de Glòria Casellas i Pol Llorens.

Premi Innovació Turística: Projecte Daluma Properties SL, de Daniel Coufal Dalmau, Miquel Martínez Gayolà i Luke Made Wiltshire.

Sappi App: Animal Nutrition Facts

És una App de benestar animal que permet als usuaris desxifrar l’etiquetatge de productes alimentaris per a gossos i gats i conèixer alternatives per a una alimentació més saludable. Connecta professionals i responsables d’animals per l’intercanvi d’informació d’interès, serveis i productes.

L’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, el Setmanari de l’Alt Empordà, el Fòrum Imagina, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Roses fan possible de forma conjunta l’organització d’aquestes distincions, que tenen com a objectiu la dinamització i promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball. Els organitzadors dels premis compten amb el suport, a més, del Departament d’Educació de la Generalitat, Catalunya Emprèn i el Fons Social Europeu.