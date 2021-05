Aquest divendres, 21 de maig, es lliuren els Premis Emprenedors de l’Alt Empordà 2021, en una cerimònia al Teatre Municipal de Roses. La tretzena convocatòria d’aquests guardons ha estat molt concorreguda, amb vuit finalistes en la categoria Premi Emprenedor de l’Alt Empordà; dotze, a la de Millor Idea de Negoci; dos, a la d’Innovació, i una candidatura a la categoria d’Innovació Turística.

L’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, el Setmanari de l’Alt Empordà, el Fòrum Imagina, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Roses fan possible de forma conjunta l’organització d’aquestes distincions, que tenen com a objectiu la dinamització i promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball. Els organitzadors dels premis compten amb el suport, a més, del Departament d’Educació de la Generalitat, Catalunya Emprèn i el Fons Social Europeu.

Cinc categories

Els guardons es distribueixen en cinc categories. El Premi Emprenedor és un reconeixement al projecte d’empresa de l’Alt Empordà més viable, innovador i amb un potencial més gran de creixement. Està dotat amb un primer premi de 3.000 euros en metàl·lic i la difusió en publicitat al Setmanari l’Alt Empordà per un valor de 1.500 euros. Aquesta categoria també consta d’un segon premi dotat amb 1.500 euros en metàl·lic.

El Premi a la Millor Idea de Negoci és per als projectes de negoci més creatius dels estudiants dels instituts de la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta categoria té dues modalitats de premis: una, per a alumnes d’ESO, i, una altra, per a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius. Els membres de l’equip guanyador de cada categoria rep de regal una mini tauleta digital.

El Premi a la Innovació és per a aquella empresa amb seu social a l’Alt Empordà que hagi estat capaç d’innovar en producte, servei o processos. Aquesta categoria està dotada amb 1.500 euros en metàl·lic. També hi ha el Premi a la Innovació Turística, que és un reconeixement a aquella empresa amb seu social a l’Alt Empordà que hagi estat capaç d’innovar en producte, servei o processos en aquest cas en l’àmbit del turisme. Igual que l’anterior, la dotació és de 1.500 euros en metàl·lic.

Finalment, cada any s’atorga el Premi Jove Empresari, que distingeix l’empresari o empresària de comarca, menor de 42 anys, que hagi tingut una trajectòria empresarial més destacada.

Aquests guardons van néixer ara fa tretze anys amb la voluntat dels organitzadors de donar suport a la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca altempordanesa i a la difusió de la innovació. Al mateix temps, tenen l’objectiu de fer un reconeixement al valor afegit que aporten les persones que els fan possible, tant des de la banda organitzativa com des de la participació. És indispensable per a les persones o empreses que concorren a aquesta convocatòria que el seu projecte o la seva activitat empresarial es duguin a terme dins l’àmbit territorial de l’Alt Empordà.

L’edició del 2020

Els guanyadors de l’edició 2020 dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà van ser Salvador Isern amb el seu projecte Mola (Premi Emprenedor), mentre que Anna Puigbert va assolir el segon lloc amb el seu projecte Tiffany’s Empordà. El guardó a Millor Idea de Negoci va recaure sobre el projecte Cooperativa Somnis d’Arreu, de Lídia García, Paola Monrroy i Laia Rovira, estudiants de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, mentre que el Premi Jove Empresari va ser per a Esteve Guerra, en representació de l’empresa del Càmping Bassegoda.

PREMIS EMPRENEDORS DE L'ALT EMPORDÀ 2021

Finalistes Premi Emprenedor

LLEURE.NET Manel Planas, Xavi Giró, Nil Roig i Carles Buixó

Lleure.net és una web on pots gestionar i crear còmodament qualsevol activitat de lleure. Un dels problemes principals d’organitzar correctament una activitat de lleure és la falta de formació o experiència adient. Lleure.net d’ajuda a crear una activitat d’èxit.

SAPPI APP: ANIMAL NUTRITION FACTS Anna Parellada Martin i Toni Ayuste Jáñez

Sappi App: Animal Nutrition Facts és una App de benestar animal que permet als usuaris desxifrar l’etiquetatge de productes alimentaris per a gossos i gats i conèixer alternatives per a una alimentació més saludable. Connecta professionals i responsables d’animals per l’intercanvi d’informació d’interès, serveis i productes.

ADICTIC Yvonne Bommes, Oriol Masferrer i Roc Ribera

AdicTIC és una aplicació de mòbil destinada a la prevenció, la detecció precoç i l’assessorament de les addiccions a les noves tecnologies. Entre els objectius, hi ha abastir d’eines i recursos pràctics i útils per a la població general que contribueixin a la cura de la salut mental.

TWINE CLOTHES Isaac Parras Oriol

Twine Clothes és una marca que representa un moviment social i sensibilitzador en matèria de sostenibilitat i que per això comercialitza peces de roba i complements, principalment samarretes, dessuadores i bosses d’un caire juvenil, tot i que està obert a qualsevol edat.

DIAITA BÀSCARA Sergi Poch Brugué, Marçal Saenz Batllori i Pau Saenz Batllori

Diaita Bàscara és un centre multidisciplinari amb serveis de nutrició, fisioteràpia, psicologia, entrenament funcional, readaptació, prevenció de lesions i classes dirigides. Serà un centre on tots els serveis es retroalimenten: entrenament, nutrició, psicologia i fisioteràpia.

HOTELS & COWORKING Laia Carreras Barceló

Hotels & Coworking és una plataforma-directori que mostra principalment espais de treball, sales de reunions i espais de coworking als hotels. L’objectiu és mostrar als professionals tots aquells hotels disponibles i als quals es pot accedir per treballar o per mantenir una reunió.

ESPAI ATENEA Marta Coll Rigall

Espai Atenea és un espai que potencia l’envelliment actiu de les persones majors de 60 anys. Ofereix quatre activitats diferents, per a ajudar a aquest col·lectiu a tenir una millor qualitat de vida i una vida digna. Es treballa sobretot la memòria i l’estimulació cognitiva.

EMPOODY Pol Llorens Espinet i Glòria Casellas Fernández

La plataforma digital (www.empoody.com) sorgeix de la idea de digitalitzar la venda i promoció de productes d’alimentació gourmet, de la zona Empordà-Costa Brava, i facilita el procés de recerca, selecció i compra de productes de km0 produïts a l’Empordà.

Finalistes Millor Idea de Negoci (Batxillerat, Cicles Formatius i ESO)

QUICKLY Mar Martínez, Diana del Moral, Joana Roura, Xènia Pujolàs (Cendrassos - Batx)

Es tracta d’una App per a les botigues de roba que indica l’aforament de cada establiment en temps real per evitar aglomeracions en temps de coronavirus. Indica quins vestidors estan ocupats i quins no, inclou una guia dels productes que busques i t’informa d’articles rebaixats o d’oferta.

REPLAYING SL Melissa De Geest i Zakia Abbara (Ramon Muntaner - Cicles formatius)

És un projecte digital de reutilització de joguines. La pandèmia ha accentuat les dificultats econòmiques de moltes famílies per poder satisfer les necessitats més bàsiques, entre les quals hi ha la compra de joguines per als infants. A través d’una aplicació es poden intercanviar joguines de segona mà.

ASSOCIACIÓ SOM-HI JUNTS Esther Roqueta i Rosa Maria Menac (Ramon Muntaner - Cicles formatius)

Es tracta de la creació d’un Centre Obert per donar cobertura a Figueres i als pobles del voltant que, a més d’oferir activitats socioeducatives, tindrà una àmplia oferta d’activitats extraescolars, entre les quals destaquen les arts plàstiques, els tallers de cuina i les classes d’idiomes.

ASSOCIACIÓ RESPIR Sara Casademont i Irene Menéndez (Ramon Muntaner - Cicles formatius)

Respir sorgeix arran d’haver treballat amb persones amb diversitat funcional i veure les dificultats que tenen els cuidadors informals per a poder gaudir d’un temps per a ells. La idea és donar resposta al descans de la cura familiar per poder descarregar els cuidadors per a una millor conciliació.

FUCK’S Pau Domènech i Luis Osorio (Olivar Gran - Escola d’Hostaleria)

És el somni de dos socis que estimen la gastronomia. Es tracta d’un restaurant-hamburgueseria a Empuriabrava, ambientat als anys 50, basat en un viatge al passat a través de la música, la decoració, la beguda i el menjar. Tot plegat va acompanyat d’un producte de qualitat i proximitat, de km0 i sostenible.

TRAMPOLÍ PER A EMPRENEDORS Mar Martí, Andrea Martínez, David Jiménez (Cendrassos - Cicles formatius)

El projecte empresarial permet donar resposta a les necessitats de les persones amb inquietuds emprenedores, unes necessitats reals tenint en compte les barreres que es generen a l’hora de voler muntar un negoci en la societat actual. El trampolí posa en contacte emprenedors amb possibles socis-inversors.

ASSOCIACIÓ JUVENIL ARRELS DE L’EMPORDÀ Paula Esteve i Anaïs Zurita (Muntaner - Cicles formatius)

Es tracta d’un projecte educatiu i cultural que té com a finalitat disminuir la brossa als paratges naturals de Roses. El missatge es dona a través d’un espectacle a càrrec del Grup de Teatre de Roses. Després de l’obra, es programa una sortida per anar a recollir escombraries i un taller de confecció d’objectes amb material recuperat.

SERVEIS MEDIAMBIENTALS ON LINE R3 Paula Canto, Júlia Jacob, Ariadna Pérez, Ivan Sanjosé (La Salle - ESO)

El projecte es diu Empresa de Serveis i Mediambientals on line R3 i es dedica a la venda de productes ecològics i provinents del reciclatge. A través d’una pàgina web, xerrades, exposicions i tallers de natura, s’anima tothom a complir amb les 3R: Reduir, reutilitzar i reciclar.

OUR WATCH Houda El Mezouak, Ainoa Sánchez, Nohaila Benasar, Elena Gallego (Cendrassos - ESO)

Un nou rellotge intel·ligent és capaç de realitzar diferents funcions: marcar l’hora, connectar aplicacions des del mòbil, detectar la febre, indicar la distància entre persones i marcar la pulsació, entre altres. El rellotge té una funcionalitat molt pràctica per evitar els contagis de coronavirus.

HERBSNATURE Abir Kharbach, Dayana Cano, Nadia Prieto, Paola López, Andrea Pla (Cendrassos- ESO)

Es tracta d’un aparell que expulsa espores fetes amb herbes naturals que ajuden a la concentració. El producte està pensat per a persones amb dificultats per concentrar-se, com per exemple estudiants o persones que passen moltes hores tancades en una oficina. És una idea de millora psicològica.

MOLI BOLÍGRAF MULTIÚS Yasmina El Baghouri, Hanae Denguir, Julia López, Maryam Lahmas (La Salle - ESO)

El projecte empresarial d’aquest grup d’estudiants planteja el repte de posar en un mateix bolígraf diferents funcions multimèdia relacionades amb la veu, el so i la imatge. El bolígraf tindria, a més de tota una sèrie d’aplicacions multimèdia, el seu ús propi, el d’escriure.

ERYOYAMA INC. (Heart Bracelet) Yassin El Yamlahi, Ernest Rull, Yong Cheng, Marc Martínez (Illa de Rodes - ESO)

Es tracta d’una empresa dedicada al fabricació i comercialització de braçalets cardiovasculars per a centres i comerços sanitaris. El projecte neix com a solució a un dels problemes de la societat actual, l’alta mortalitat que causen les malalties cardiovasculars a escala mundial.

Finalistes Premi Innovació

ALBERA DINÀMICA Barbara Magugliani

El col·lectiu Albera Dinàmica aglutina cinc cellers entre Sant Climent Sescebes i Rabós. Entre les accions que proposa, hi ha la Caixa Dinàmica, un producte que han creat per comercialitzar els seus propis vins, tot valorant, donant a conèixer i posant en el mapa vinícola de Catalunya, l’Albera. El teixit empresarial va néixer per donar vida a una realitat vinícola única a l’Albera, un territori ric, viu i amb un patrimoni vitícola important i, en part, preservat.

EMPOODY Glòria Casellas i Pol Llorens

El projecte Empoopy concorre també en aquesta categoria, i segons els seus promotors perquè, a través d’aquesta plataforma digital, es connecten l’oferta i la demanda posant totes les facilitats a disposició de l’usuari, perquè pugui realitzar la compra de forma àgil, automàtica i segura. Empoody facilita el procés de recerca, selecció i compra de productes de km0 produïts a l’Empordà, a través de la seva pàgina web.

Finalista Innovació Turística

DALUMA PROPERTIES S.L. Daniel Coufal Dalmau, Miquel Martínez Gayolà i Luke Made Wiltshire

Daluma Properties és una immobiliària en què la seva activitat principal no és la compravenda de propietats, sinó el lloguer de vacances d’aquestes. La raó principal de la creació d’aquesta empresa és resoldre les mancances que pateix aquest sector. Daluma Properties introdueix un model de negoci basat en una comissió fixa, concretament del 20% del benefici pur de la reserva. Així, per un costat, aporta aquesta flexibilitat per adaptar-se a la demanda del moment, sent la temporada 2020 un clar exemple d’aquesta necessitat; però per l’altre, garanteix transparència, ja que no prefixa cap preu.