L’empresària de Torroella de Montgrí, Esther Torrent, ha estat elegida avui per unanimitat nova presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), durant l’assemblea telemàtica que s’ha dut a terme, i ha agafat el relleu de Lluís Parera que ha estat en el càrrec els darrers set anys. La nova junta directiva de l’ATA està formada per: Antoni García, com a vicepresident primer; Margarita Martí, com a vicepresidenta segona; Montse Valverde, que seguirà com a secretària; Josep Carbonés, que es reincorpora a la junta i serà el tresorer; i els vocals seran Lluís Parera, que seguirà representant l’ATA a la Taula Gironina de Turisme, Salvador Fuentes, i Esther Soler, que s’incorpora a la junta. La nova junta presenta alguns canvis respecte l’anterior però és continuista, i és l’única candidatura que hi optava.

Un dels principals objectius de la nova junta de l’ATA és seguir treballant perquè l’oferta regularitzada cada vegada sigui més gran. En aquest sentit, la nova presidenta ha reclamat, durant el seu parlament, “més mitjans per part de les administracions per acabar amb el problema de l’intrusisme que tanta mala imatge genera al sector”. Ha definit el mitjans actuals com "del tot insuficients" i, en aquest sentit, ha reclamat "una actuació més activa i decidida”. Torrent ha recordat el treball iniciat amb la Generalitat sobre la creació d'un Certificaat de qualitat de gestors i reivindica "un pas més per crear un registre d’empreses gestores que fa tant de temps que reclamem i que seria de gran ajuda per combatre l’intrusisme”.

Normatives consensuades

D’altra banda, la nova presidenta ha demanat també a les administracions que “a l’hora d’impulsar normatives que afecten el nostre sector ens tinguin en compte i es consensuïn amb nosaltres” ja que es tracta d'un sector que té un pes "molt important al nostre país i cal que tingui la consideració que es mereix".

Esther Torrent ha destacat la trajectòria de l’Associació "marcada per l’excel·lència" i la tasca feta pels seus antecessors en el càrrec. Així, s’ha compromès a treballar des d’una línia de continuïtat. Entre les novetats, ha explicat que s’impulsarà una assegurança de Responsabilitat civil col·lectiva que cobrirà als associats en qualsevol problema que puguin tenir en la seva activitat. Actualment els gestors d’HUT no estan obligats a tenir una assegurança perquè no estan en cap registre.

Durant els darrers mesos, ha remarcat Torrent, el sector dels apartaments i habitatges d’us turístic "ha demostrat ser de les tipologies d’allotjament més ben posicionades", i ho atribuït al fet que “el sector ja ha fet els deures enfocant els negocis cap a un model més sostenible i diferenciat; i transformant els sistemes de treball cap a un model més tecnològic, digitalitzat i innovador”. Ha afegit que “els apartaments estan preparats per rebre els turistes que venen amb una hàbits nous i unes demandes ajustades a la nova realitat que ens ha deixat la pandèmia”.

Per la seva banda, el president sortint Lluís Parera s’ha mostrat crític amb els darrers consellers d’Empresa de qui ha dit que no han sabut desencallar els problemes que preocupen al sector . També ha lamentat que” el pressupost de Catalunya, que és la primera comunitat autònoma en turisme, sigui tant baix. La indústria turística, que és un dels principals motors econòmics, i el país no s’ho mereixen”, ha assegurat.

Sobre l’ATA

L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) es va constituir el 8 de juny de 1993. L’entitat aglutina 13.000 unitats d’apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona. L’Associació està integrada per intermediaris i propietaris d’Habitatges d’ús Turístic i blocs d’Apartaments Turístics. El total de places del sector a la demarcació és de 195.000, una xifra que representa més del 50% de l’allotjament turístic.