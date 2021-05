La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reiterat aquest dimecres al Congrés dels Diputats que el govern espanyol derogarà la reforma laboral del PP i que serà aquest any. Ho ha dit en respostes a preguntes de la diputada d'ERC Marta Rosique, d'EH Bildu Oskar Matute i de la CUP Albert Botrán a la sessió de control a l'executiu espanyol, en què Díaz també ha assegurat que la mesa de diàleg social hi està treballant "amb discreció". "Si abans del desembre no està ben fet, compareixeré, rendiré comptes i faré el que hagi de fer", ha sentenciat. D'altra banda, la ministra ha avançat inversions "molt importants" per intentar revertir l'elevada taxa d'atur juvenil, del 40%, mitjançant tres programes.

Es tracta, segons ha explicat, del programa Tàndem, que inclourà una primera experiència en formació dual d'inserció al mercat de treball vinculat a les localitat; el programa Investigo i un tercer amb la primera oportunitat per als joves.

A resposta de la diputada d'ERC, del Grup Republicà, Díaz ha apostat per un canvi en el model productiu i de la cultura empresarial per acabar amb una "història fallida del nostre poble", en referència a l'elevada taxa d'atur juvenil, a més de la temporalitat. "No és un país per a joves quan tenim un 52% de temporalitat", ha argumentat. "En el mesos de març i abril, quan vam perdre més de 800.000 llocs de treball, un de cada tres era jove. Són dades que parlen per si soles" ha afegit.Per la seva banda, el diputat de la CUP Albert Botran ha acusat la ministra d"escudar-se en el diàleg social per justificar un ritmes més lents" per derogar la reforma laboral. Al seu torn, la ministra li ha replicat que "el diàleg social és molt important". "És un factor de democràcia al meu país i el seguiré practicant, crec que les coses es canvien així", ha respost.