L'empresa figuerenca Ceres Roura ha rebut aquesta setmana la visita del propietari i president de Mercadona, Juan Roig. Aquest dilluns dia 17, Roig s'ha desplaçat fins a Figueres acompanyat del seu director general, David Cid, i dos gerents de compres de l'empresa interessat per conèixer la fàbrica Roura.

Després d'una sessió de treball, els empresaris han fet un recorregut per les naus de fabricació, on se situa la producció de les espelmes i han parlat amb els directius de Roura. També han visitat els magatzems i el museu de l'empresa, on es documenta la història d'aquest negoci centenari.

Ceres Roura es troba en un moment de creixement, amb la compra i condicionament d'una nau colindant de 3.500 m2 construïts amb la qual l'empresa augmenta la seva superficie total a 15.500 m2. Aquesta part és la que està dedicada a logística i ja està en funcionament.

300.000 espelmes diàries

Segons ha informat l'empresa figuerenca, per a ampliar i millorar la producció, ha adquirit una altra línia per omplir recipients, amb encaixadora automàtica i robot paletitzador. D'aquesta manera, augmenta en un 52% la capacidat de producció d'espelmes, que arriba a les 300.000 unitats diàries.

Entre d'altres aspectes que destaca Ceres Roura, hi ha la recent obtenció del Certificat IFS HPC-2021/0006 que garanteix la qualitat i seguretat dels productes fabricats, després d'adequar els processos de fabricació a les normes exigides.

Casualment, es compleixen 25 anys que Ceres Roura va començar a fabricar diversos tipus d'espelmes per a Mercadona. Roura també fabrica espelmes per a altres grans marques de distribució nacionals com Bon Preu, Consum, Condis, i estrangeres com Aldi, Lidl o Leroy Merlin.