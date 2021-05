Figueres de dedicat avui una jornada per debatre i parlar sobre l’economia social i les cooperatives. Ha comptat amb la participació del director general d’Economia Social, Josep Vidal, i la directora del SOC, Ariadna Rectoret així com també de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i del regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga.

L’objectiu de la jornada ha estat la de reflexionar sobre aquest sector i veure’l com una aposta i una alternativa a l’hora de reactivar l’economia. També hi ha estat presents cooperatives de la comarca com SUNO (Serveis Energètics), Foresterra (Serveis Forestals), Metalúrgica Camallera (metalls), Agitart (Dansa i Cultura), Espolla (Agrícola i celller) i Garriguella (Agrícola).

També ha tingut lloc una taula rodona per parlar de les diferents experiència de l’economia social que ha comptat amb la participació de Luna Albalate, representant de l’Ateneu a l’Empordà i de Ion Cortada, autor de l’estudi Figueres i l’Economia Social i Solidària.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que “l’ajuntament de Figueres aposta per fomentar el sector de les cooperatives com una alternativa per donar resposta a la situació de crisi actual, i una de les apostes és el projecte d’Ateneus Cooperatiu de Comarques gironines focalitzant actuacions a l’Alt Empordà”.

El director general d’Economia Social, Josep Vidal, per la seva banda, ha explicat que “els espais on el cooperativisme conflueix, creixen en activitat”.

En la mateixa línia s’ha expressat la directora del SOC, Ariadna Rectoret, que ha explicat que “estem traslladant eines de l’àmbit del Servei d’Ocupació de Catalunya a les cooperatives per generar llocs de treball i per millorar l’ocupabilitat”.