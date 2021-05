L´ANC ha fet una crida a empreses, associacions i a tota la ciutadania per fer la declaració de la renda de 2020 a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) com una mostra de sobirania fiscal. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha reconegut que actualment l'ATC transfereix els impostos a Hisenda, però ha assegurat que la sobirania fiscal suposa un «exercici pràctic» dels procediments a seguir si avança la proposta sobiranista i ha demanat a les administracions catalanes «estar preparades». La compareixença dels dirigents de l'ANC forma part de la campanya Jo pago a Catalunya, iniciada a la tardor de 2020 per impulsar la ciutadania a pagar impostos al Govern en comptes de l'administració espanyola.

L'ANC ha assegurat que pagar els impostos a l'ATC implica el «reconeixement de l'autoritat legítima» per als catalans a l'hora de recaptar els tributs.

«Volem que estigueu preparats per recaptar impostos i per no fer la transferència a l'Estat quan estiguem disposats a tirar endavant amb el procés d'independència», va assegurar Paluzie davant la seu de l'Agència Tributària de Catalunya a Barcelona.

La presidenta de l'ANC ha recordat que aquesta decisió la poden prendre tant empreses, com associacions, partits polítics o particulars. En el cas de la declaració de la renda, Paluzie ha explicat que quan aquesta surt positiva, la ciutadania també pot exercir la sobirania fiscal i decidir pagar els impostos a l'Agència tributària de Catalunya. Paluzie ha assegurat que ella ja ha pres aquesta decisió i ha presentat davant els mitjans de comunicació un resguard del dipòsit de la seva declaració de la renda a l'ATC.