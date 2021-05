Els càmpings de les comarques gironines han invertit 21 milions d’euros per millorar les instal·lacions per a aquesta nova temporada i reforçar la seva oferta. Tot i a la pandèmia, el sector ha fet una gran aposta per continuar sent capdavanter i un gran motor turístic. A partir d'aquest divendres 15 maig el 80% de les instal·lacions ja estaran obertes i del tot preparades per acollir als clients de l’Estat espanyol i internacionals, amb els serveis a punt i plenes mesures de seguretat.

Les principal novetats en relació a les inversions segueixen sent l’aposta per una línia sostenible i de qualitat, amb millores en eficiència energètica, més allotjaments (més adaptats a usuaris de cadires de rodes i limitacions de mobilitat) i més oferta per a la mainada, com són els parcs freestyle per a patinets i les piscines de tobogans. Els càmpings gironines també han invertit en nous allotjaments, noves recepcions i noves zones de restauració. A més han millorat la digitalització, han fet inversió en jardineria i alguns han incorporat més plaques solars i punts de recàrregues de bicicletes elèctriques. Un càmping ha inaugurat un nou coworking.

L’Associació de Càmpings de Girona també ha fet una aposta per la millora digital, amb una nova plataforma amb tota la oferta dels càmpings associats i una web dissenyada específicament per a mòbils, amb la possibilitat també de compra de material de càmping i entrades culturals per a esdeveniments de les comarques gironines.

Els càmpings gironines s’han convertit en els darrers anys en autèntics resorts amb uns serveis de gran qualitat adaptats a les exigències del mercat, amb un gran respecte per l’entorn, una gestió moderna i sostenible i on el visitant pot viure experiències innovadores.

El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, destaca la importància que no s’aturin les inversions, tot i a les dificultats creades per la pandèmia, per seguir sent capdavanters i continuar avançant cap a la sostenibilitat ambiental i la inclusió, a més d’oferir als visitants serveis d’una qualitat excel·lent”. En els últims set anys els càmpings gironins han invertit uns 200 milions d’euros.

Un dels aspectes que més s’està treballant en el sector és en la sostenibilitat mediambiental per continuar avançant en la línia d’un turisme responsable, i en anar implementant mesures que contribueixin a reduir l’efecte del canvi climàtic. Cal tenir en compte que molts establiments es troben situats en paratges únics i parcs naturals.

Suport continuat en seguretat

Recordem que l’Associació de Càmpings de Girona ha reactivat la iniciativa WeCare, amb un assessorament personalitzat i un suport continuat als càmpings gironins per oferir les màximes garanties d’higiene i seguretat. Aquesta primavera i durant tot l’estiu es porta a terme un assessorament personalitzat, amb visites per part dels tècnics de l’Associació als càmpings gironins per tal d’ajudar en relació a l’aplicació dels protocols. Un vehicle corporatiu i retolat està visitant tots els càmpings que ho sol·liciten. El vehicle, que ha començat les visites, ha estat subministrat de nou per Garatge Sala de Figueres a través d’una col·laboració conjunta per l’aposta de la qualitat.

Els càmpings han aplicat grans mesures de seguretat per fer front a la Covid-19, tant les establertes per llei com de reforç impulsades per l’Associació de Càmpings de Girona (www.campingsingirona.com), i poden oferir als clients tranquil·litat i protecció, a més de la gran qualitat que cada any destaca. Els càmpings gironins han tornat a rebre aquest any un gran nombre de premis a nivell internacional.

Sobre l’ACG

L’Associació de càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d’Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d’allotjament. El total de places d’allotjament de càmping de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.