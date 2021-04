El Centre de Noves Oportunitats estrena un nou equipament a Figueres

El Centre de Noves Oportunitats de Figueres, amb més de cinc anys de recorregut a l'Alt Empordà, ha anunciat que trasllada la seva seu a un local situat al carrer Torras i Bages, 25 de la ciutat. Aquest centre forma part de la xarxa de Centres de Noves Oportunitats a la província de Girona: Palamós, la Bisbal d'Empordà, Olot, Blanes, Santa Coloma de Farners i Girona.

Al llarg d'aquests cinc anys ubicats a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà, el programa de Noves Oportunitats del Servei d'Ocupació de Catalunya ha acompanyat a 256 joves d'entre 16 i 24 anys, amb l'objectiu que s'insereixen al mercat laboral o que tornin al sistema educatiu.

Actualment es porten a terme el Certificat de Professionalitat de nivell 2 d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, la formació tècnicoprofessional de Dependent Polivalent amb francès, l'acompanyament a l'obtenció del títol de GES i l'espai de recerca de feina Keep Working.

Amb aquest canvi de local es pretén arribar a més joves i poder oferir més formació tècnico-professionals al territori, fent un treball integral per millorar l'ocupabilitat dels joves.

Els participants reben un acompanyament tutorial continuat des de la Fase d'inici del programa, on es defineix l'itinerari individualitzat de cada jove, desenvolupant les seves competències transversals i d'accés al mercat laboral.

Segons Anna Nouguet, directora del Centre de Noves Oportunitats a la demarcació de Girona, «Aquest servei aconsegueix posicionar-se com una escola de segones oportunitats a la comarca de l'Alt Empordà, oferint als joves la possibilitat de realitzar itineraris de llarga durada, on es fa un acompanyament individualitzat, potenciant l'autoestima i l'apoderament del jove. Volem transmetre que els i les joves són capaços d'aconseguir el que volen. Treballem perquè confiïn i s'esforcin per fer realitat els seus objectius vitals, formatius i professionals».

El programa ha rebut la visita tècnica aquesta última setmana de Marta Masagué, responsable de Serveis d'Atenció i Suport als joves de l'Àrea d'Ocupació Juvenil; Jesús Quiroga, subdirector de Territori i Ocupació del Servei Públic d'Ocupació (SOC) de la Generalitat, a més de segon tinent d'alcalde i regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria de l'Ajuntament de Figueres; Glòria Parpal, directora de l'Oficina de Treball de Figueres; Sandra Becerra, tècnica de seguiment del SOC, i Salvador Ferran, gerent del CNO Girona.

Durant l'última edició del programa, a la província de Girona s'han atès 622 joves dels quals 266 han retornat al sistema educatiu. 131 d'ells han realitzat Programes de Formació i Inserció i 120 han cursat un Certificat de Professionalitat. Els 15 restants han formalitzat preinscripció per entrar al sistema educatiu reglat. Pel que fa a la inserció laboral, s'han realitzat 158 contractes de feina.