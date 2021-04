El repte de la conciliació més enllà del teletreball

La idea que tenim de conciliació laboral i familiar –és a dir, poder compaginar els dos aspectes durant la jornada– s'ha transformat a causa del coronavirus. Sobretot en relació amb el que ha sigut el gran protagonista d'aquest últim any: el teletreball. D'una banda, s'ha demostrat com una fórmula factible, en especial gràcies a la tecnologia. Per l'altra, s'ha vist que sense regulació i l'establiment de límits pot acabar suposant fins i tot una càrrega més gran pel treballador.

Per tant, una vegada se superi la pandèmia, les empreses hauran d'afrontar la tornada a la normalitat amb el convenciment que encara hi ha molt per millorar en matèria de conciliació (amb el teletreball com una opció més). Però també que ja no hi ha marxa enrere.

Falta de comunicació

Un estudi elaborat per Creu Roja i Telling Insights a partir de l'estudi de 314 empreses revela que un dels grans punts que cal millorar és la comunicació de les mesures existents als empleats. Malgrat que un 81% de les empreses considera que adoptar mesures de conciliació és molt beneficiós, només el 33% dels empleats entrevistats creu conèixer totes les mesures de conciliació disponibles en la seva empresa. En aquest sentit, quatre de cada 10 entrevistats afirmen no haver sigut informats sobre les mesures de conciliació disponibles i gairebé un 50% opina que la comunicació no és efectiva.

Aquí apareix el primer punt per reflexionar. ¿Les empreses compten amb mesures de conciliació per convenciment o només per aparença? L'estudi detalla que el 68% de les empreses apliquen mesures de conciliació que van més enllà de les obligatòries per llei (moltes d'implementades a causa de la pandèmia), especialment aquelles companyies de més de 250 persones. D'altra banda, molts treballadors consideren que és «molt complicat accedir a la informació sobre conciliació o que no està prou personalitzada».

Més concentració

Els experts assenyalen la importància d'aplicar mesures de conciliació, tot i que el treballador pugui pensar en un primer moment que no les necessita o que pot amb tot. Des del portal Infojobs asseguren que tenir temps per a la vida personal i familiar pot augmentar la productivitat laboral, ja que, «al reduir o dedicar menys hores a l'àmbit laboral, el treballador optimitza al màxim el seu temps i dona el millor de si per complir uns objectius concrets i no només per cobrir la totalitat de l'horari».

I, al mateix temps, la conciliació laboral i familiar per part dels homes és fonamental per continuar avançant en igualtat de gènere i en corresponsabilitat en l'àmbit domèstic i de les cures. L'estudi ho deixa clar: quan els homes concilien, les dones experimenten un creixement del 48% en les seves carreres laborals.

«Si volem equilibrar la balança respecte a la distribució de les feines de casa i de la cura, per incrementar la participació de les dones al mercat laboral, evitant així l'abandonament professional, la participació dels homes en l'àmbit domèstic és clau», remarquen des de Creu Roja.

I per aconseguir-ho, el rol de les empreses és crucial perquè els homes de les seves plantilles no només tinguin accés a les mesures de conciliació, sinó que disposin de prou confiança per utilitzar-les. I això continua sense existir en el dia d'avui, segurament a causa de clixés que encara no s'han superat quant al rol masculí.

Prova d'això són els resultats de l'estudi relatius a aquest aspecte. D'una banda, la meitat dels treballadors asseguren que no necessiten conciliar, mentre que l'altra meitat assenyala que no existeixen les mesures que necessita o bé que existeixen algunes barreres que li impedeixen acollir-s'hi, com la por de ser acomiadat o el no ser promocionat. Aspectes que, sens dubte, també s'hauran d'abordar en la societat que sorgirà en l'era post-Covid.