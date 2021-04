Endesa destinarà gairebé 37 MEUR per millorar la xarxa a tot Girona

La companyia Endesa, a través de la seva filial de distribució e-distribución, destinarà gairebé 37 milions d'euros (MEUR) fins al 2023 per desenvolupar i millorar la xarxa elèctrica de la demarcació de Girona. Ho farà amb l'objectiu "d'incrementar la qualitat del subministrament" que reben els 4,4 milions de clients que la companyia té a tot Catalunya. La companyia té com a prioritat aquesta millora i per això s'hi destinarà un 39% de la inversió global que es farà a totes les comarques gironines en matèria de distribució. En concret, Endesa preveu destinar més de 95 MEUR a la xarxa elèctrica de la província durant aquests tres anys, prop d'un 15% més respecte de la previsió inicial feta l'any passat.

De fet, l'any passat es van pressupostar 82,5 MEUR per al període 2021-2023 i ara la companyia ha fet una revisió a l'alça.

A més, preveu generar a la demarcació al voltant de 275 llocs de treball indirectes associats a l'execució de les inversions que fan referència a la millora de la qualitat.

Endesa considera les xarxes de distribució com una "peça clau" per facilitar la transició cap a un model energètic descarbonitzat i caracteritzat per una creixent electrificació de la demanda, el desenvolupament de les renovables i un percentatge cada cop més gran de capacitat de generació elèctrica connectada directament a les xarxes de distribució.

El director general d'infraestructures, José Manuel Revuelta, afirma que "les tradicionals xarxes de distribució passives, que transportaven l'electricitat fins a la llar, es transformaran en xarxes actives i participatives".

El pla estratègic d'Endesa per als propers tres anys dona protagonisme a les xarxes i centra els seus esforços en "millorar la digitalització, la fiabilitat, la resiliència, la flexibilitat i l'eficiència de l'extensa xarxa de distribució a Catalunya", que compta amb 45.669 centres de transformació, 334 subestacions i 98.910 quilòmetres de línies repartits entre les quatre demarcacions.

La digitalització s'estén per tota la infraestructura de la xarxa de distribució i permet aprofitar el potencial de l'anomenat 'big data' i la intel·ligència artificial per millorar l'operativa en un procés de presa de decisions cada vegada més basat en les dades.