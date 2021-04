Petits Productors engega a Agullana la idea de fer un mercat tradicional

Després d'impulsar, el darrer trimestre de l'any passat, el projecte del «Mercat A Prop», l'Agrupació de Petits Productors i Artesans (APPA) de l'Alt Empordà ha materialitzat un dels objectius que perseguien des del principi: «Fer un mercat com els d'abans». Amb parada física i l'oportunitat de vendre directament el producte, durant les vacances de Setmana Santa, 21 petits productors i artesans de l'agrupació van muntar la seva parada a la plaça Major d'Agullana, amb un equip propi i complint amb totes les mesures de seguretat. Una activitat organitzada conjuntament amb l'Ajuntament d'Agullana.

Així han donat el tret de sortida al projecte de fer un mercat tradicional com a col·lectiu. Des de l'organització celebren l'èxit recollit d'aquesta jornada de prova on desenes de persones van visitar en algun moment el primer mercat de format tradicional que es feia al municipi des de la declaració de la pandèmia. Durant aquell matí, també es va poder gaudir de l'actuació en directe de Gem&Joe.

El recorregut del mercat estava perfectament senyalitzat, amb un punt d'entrada i un de sortida, que permetia complir amb les mesures sanitàries establertes pel Procicat.

A l'APPA es mostren molt satisfets per l'acollida d'aquest mercat «pilot», sobretot per poder mostrar el bon resultat a altres pobles que s'interessin per la iniciativa, que asseguren que ja n'hi ha alguns. La intenció és fer parada a tots els municipis que vulguin a partir d'ara.

Mercat A Prop

L'APPA va néixer en el context de la pandèmia i amb la necessitat de contrarestar el descens de fires i mercats. Així van idear un innovador format que combinava l'essència del mercat tradicional amb l'ús de les tecnologies, substituint les parades amb productes per tòtems informatius amb un QR.