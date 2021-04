Optimisme en els allotjaments turístics pels bons indicadors de reserves

Els propietaris d'allotjaments turístics en els entorns rurals s'han reunit en una jornada virtual, organitzada per Naturaki, per analitzar la situació del sector. «Aquest mes de març hem aconseguit el nostre rècord històric de realització de reserves. Mai havíem fet tantes reserves en un sol mes, i aquest és el millor indicador que ens mostra que anem endavant i els clients confien en nosaltres i en les cases que gestionem», ha manifestat Carme Vilà, confundadora de Naturaki.



«La Jornada de Propietaris, que ja ha passat a ser un esdeveniment anual, es presenta com un espai necessari per seguir consolidant la relació entre l'equip de Naturaki i els propietaris de les cases que ja gestionen i també per donar-se a conèixer entre propietaris potencials», han exposat els responsables de l'organització de la trobada virtual, que ha tingut la participació de més de 300 propietaris.

L'empresa de Vilademuls, referent dins del sector dels allotjaments turístics en entorns rurals, ha enfocat aquesta tercera edició de la jornada en els efectes de la Covid-19 en el turisme rural i els habitatges turístics. S'ha repassat el passat i el present del sector i s'ha treballat a encarar el futur.