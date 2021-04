GM Food obre 8 nous supermercats franquiciats a Catalunya

GM Food, companyia referent en el sector de la distribució alimentària, avança en el seu pla d'expansió amb la inauguració de 20 nous supermercats franquiciats durant el primer trimestre de l'any, 8 d'ells a Catalunya (7 a la demarcació de Barcelona i 1 a la de Girona). La companyia preveu aconseguir el centenar d'obertures a l'Estat espanyol durant 2021.

De les 20 obertures realitzades, 12 corresponen a l'ensenya Suma (3 a Andalusia, 3 a la Comunitat Valenciana, 2 a Balears, 2 a Catalunya, 1 a Canàries i 1 a Galícia); mentre que els 8 centres restants estan senyalitzats amb Proxim (6 a Catalunya, 1 a Aragó i 1 Castella i Lleó). Aquestes obertures, han generat la creació de 77 llocs de treball i sumen 3.240 m?2; de superfície de sala de vendes.

GM Food compta amb una plantilla de 1.200 persones a Catalunya, on té 24 centres de cash&carry Gros Mercat, 2 plataformes logístiques, 8 benzineres GMOil i 477 supermercats franquiciats amb les ensenyes SUMA, Proxim i SPAR, detallistes i distribuïdors locals.

Seguint el pla de creixement que la companyia està implementant per a les seves ensenyes Suma i Proxim, durant el primer trimestre GM Food ha establert acords de col·laboració amb la cadena de supermercats Tu Súper, amb seu a Granada, per a convertir-se en el seu proveïdor principal. I també amb Grupo Soledad, empresa de distribució i comercialització de pneumàtics amb seu a Elx, per a instal·lar els seus supermercats Suma en les gasolineres i tallers que el grup empresarial té repartits per la geografia espanyola.



Proximitat i Sostenibilitat

En un moment en el qual els clients reclamen cada vegada més productes de proximitat i més sostenibles, plats preparats més sans i equilibrats, els supermercats de GM Food continuen amb l'aposta del grup per a convertir-se en referents d'aquest model de negoci. La reducció de sucres i sal en sucs, brioixeria i aperitius, o l'eliminació de l'oli de palma o substitució per un altre de producció sostenible, són algunes de les adaptacions que la companyia està implementant per a adequar-se a les peticions dels compradors.



General Markets Food Iberica

GM Food Iberica, amb una facturació de 1.161 milions d'euros i una plantilla mitjana de 2.400 empleats, és propietat de la multinacional xinesa Bright Food. GM Food té 6 seus repartides per l'Estat espanyol i és referent en el sector horeca amb els cash&carry Gros Mercat, amb 70 centres, i la divisió de Food Service. També compta amb més de 800 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar.