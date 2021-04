La Diputació presenta l'Informe territorial econòmic de la demarcació de Girona

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, seguint en la línia de publicar estudis que ofereixin al territori eines i recursos que permetin radiografiar la situació socioeconòmica i que siguin útils per a l'enfortiment i la dinamització de les seves economies locals, ha presentat la primera edició de l'Informe territorial de la demarcació de Girona.

L'objectiu de la publicació és presentar les principals magnituds econòmiques de les comarques gironines i explicar-ne l'evolució al llarg de l'any 2019. La publicació d'aquest estudi arriba sota un context global marcat per la situació de pandèmia declarada per l'Organització Mundial de la Salut el març de 2020 i les dures conseqüències sanitàries i econòmiques que se n'han derivat.

Amb motiu d'aquesta situació conjuntural excepcional, l'estudi dedica un apartat exclusivament a l'impacte socioeconòmic de la crisi sanitària i econòmica actuals, a través de l'anàlisi del mercat de treball i el teixit empresarial a la demarcació, les comarques i els municipis de Girona.

Aquest monogràfic especial ofereix dades socioeconòmiques del tercer trimestre de l'any 2020 per analitzar-les comparativament amb les dades anteriors a l'arribada de la pandèmia. La crisi econòmica ocasionada per la paràlisi de gran part de l'activitat econòmica durant el segon i el tercer trimestre de l'any 2020 arran de la pandèmia originada per la COVID-19 ha motivat la necessitat de disposar d'informació actualitzada i la generació d'aquest monogràfic.

El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, ha destacat que aquest estudi és «clau per tenir informació de primera mà» sobre la situació econòmica a la demarcació de Girona. Tal com explica, «es tracta d'una eina útil per a tots els agents econòmics del territori, sobretot en un context de crisi econòmica actual que es perllongarà a curt i mitjà termini i que està afectant tots els sectors i capes del teixit laboral i empresarial».

«Per tal de poder prendre les millors decisions cal disposar al mateix temps de la informació més detallada i real possible. En aquests moments, és fonamental aproximar aquest coneixement de la realitat econòmica més propera per actuar en conseqüència i desenvolupar polítiques des de la Diputació de Girona orientades a la reactivació econòmica i social de la demarcació arran de la pandèmia de la Covid-19», hi ha afegit.

Presas ha posat també en relleu la importància d'aquesta anàlisi per «articular i impulsar els projectes que s'han de finançar a través dels fons europeus Next Generation», que han d'arribar i que suposaran «un impuls econòmic en clau local i de país».

«Des del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local seguim treballant per impulsar la creació i el manteniment de l'activitat econòmica, que ha de revertir en la conservació dels llocs de treball i en la millora del benestar i la riquesa de les comarques de Girona», ha conclòs el vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas.