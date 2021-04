El sector de l'hostaleria català diu prou

La Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, la de Lleida, la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT) i l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona (AEHT), en representació del sector dels empresaris d'hostaleria d'aquests territoris, publiquen un manifest conjunt on mostren el seu enuig amb la gestió de la pandèmia per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. Consideren que l'administració "està actuant d'una forma erràtica sense cap estratègia", deixant de banda els interessos econòmics de Catalunya, i "posant en una greu situació econòmica als hostalers i hostaleres d'aquest país, que a poc a poc van veient com les seves empreses s'enfonsen".

És per això que exigeixen fer cribratges massius i seguiment de les proves, paral·lelament a la vacunació massiva. Creuen que això permetria el manteniment de les seves activitats amb més seguretat per a tots durant els propers mesos.

Reclamen que el Govern de la Generalitat de Catalunya impulsi una acció perquè les administracions locals condonin, bonifiquin o exemptin els impostos municipals. "Portem més d'un any sense pràcticament activitat i des de totes les entitats demanant a les administracions locals que facin aquest esforç perquè els empresaris no poden assumir les despeses municipals, però sembla ser que no ens volen escoltar", declaren.

Manifesten que si la Generalitat de Catalunya vol actuar com els països europeus veïns i no com alguna de les Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol, que permeten la continuïtat de l'activitat hostaleria, "que paguin les ajudes que deuen" i reclamen que en donin més per la no activitat igual que aquests països, "i sinó que deixin obrir com per exemple en d'altres comunitats, amb dades epidemiològiques semblants a Catalunya".

Les entitats signants diuen que necessiten un calendari i una estratègia d'obertura de l'hostaleria, "els nostres empresaris s'han de preparar i començar a veure la llum al final del túnel", ja que "no podem seguir amb aquesta incertesa". Exposen que durant els darrers mesos s'ha vist com restaurants emblemàtics de Catalunya han tancat les seves portes i és per això que creuen que el Govern de la Generalitat ha de començar a dissenyar una estratègia sense passes enrere, "aquesta situació no es pot aguantar més".

L'obertura i el tancament continu de l'activitat de l'hostaleria afecta greument a l'ocupació, perquè obliga als empresaris a mantenir els seus treballadors en ERTO, fets que fan perillar l'economia de moltes famílies. Assenyalen que l'hostaleria no només sustenta als treballadors i els empresaris, sinó a moltíssimes famílies d'aquest país que viuen d'aquesta activitat econòmica.

En definitiva, reclamen "un govern sòlid" que "pensi amb els interessos dels seus ciutadans" i que es plantegi "perquè vol assolir l'escó al Parlament de Catalunya". Defensen que "ara no és moment de pensar amb l'interès propi" sinó al d'un país que està patint una crisi econòmica i social molt important, que a la llarga - afegeixen - portarà efectes psicosocials greus. És per això que exigeixen que els governants "mirin més enllà del seu melic" i pensin en conjunt. Demanen constituir el govern i que governin, "la situació ho requereix, i sembla que no siguin conscients de la necessitat", diuen.

Pel sector, "la situació és desesperant" i veuen com la Generalitat "no escolta el sector privat, i ens ha menystingut des de que va prendre les regnes de les decisions". Consideren que no s'ha comptat amb ells com uns aliats amb qui parlar sinó com als responsables i culpables.