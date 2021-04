Bàscara atorga els premis 19 d'Abril al Compromís Social

El municipi de Bàscara commemora, el dilluns 19 d'abril vinent, l'aniversari de la pèrdua dels camions a la carretera N-II. «Enguany, tenim la voluntat de crear els Premis 19 d'Abril per atorgar un reconeixement social i institucional a aquelles persones o entitats que, amb les seves actuacions o trajectòries, han destacat o destaquen en el seu àmbit i, d'aquesta manera, contribueixen a donar visibilitat i prestigi al municipi de Bàscara en qualsevol vessant», explica Narcís Saurina, d'alcalde de Bàscara.

«El nom dels guardonats encara no és públic, però s'han proposat tres guardons a persones que destaquen pel seu compromís en l'àmbit social i esportiu», avança Saurina. A les acaballes del 2012 i el gener del 2013, durant 79 dies ininterromputs, veïns i veïnes de Bàscara i pobles de les rodalies van sortir al carrer per tallar la carretera N-II en ambdós sentits del trànsit. «Aquesta va ser la mesura de pressió escollida per exigir respostes a l'Administració, davant de l'elevada sinistralitat registrada en una de les principals artèries que connecta amb França, i és que el tram de l'N-II per les comarques gironines és un dels punts més perillosos», manifestaven des de l'Ajuntament de Bàscara en aquell moment.

Després que una dona del poble perdés la vida en xocar amb un tràiler al punt quilomètric 740, va ser la gota que va fer vessar el got i el detonant que va provocar una onada de protestes espontànies. Els veïns, cansats de tantes víctimes com hi havia hagut al llarg dels anys, d'ençà de la construcció d'aquesta carretera, es van aplegar en una plataforma, que també va tenir ressò a les xarxes socials.

Les mobilitzacions van acabar tenint efecte i la Generalitat, el Ministeri de Foment i Abertis, concessionària de l'AP-7, van anunciar un acord perquè els camions de gran tonatge poguessin deixar de circular per la carretera N-II i ho fessin per l'autopista. La normativa va entrar en funcionament el dia 19 d'abril del 2013.

Per tal que aquesta gesta col·lectiva no caigués en l'oblit, l'Ajuntament del municipi fluvianenc va instaurar, l'any 2016, el dia 19 d'abril com a festa local. Ara, s'ha completat aquesta efemèride amb els premis que pretenen humanitzar això aconseguit aleshores.